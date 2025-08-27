Topo

Notícias

Tagliaferro confirma participação por videoconferência em audiência no Senado sobre Moraes

Eduardo Tagliaferro, então chefe da AEED (Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação) do TSE, e o ministro Alexandre de Moraes - Reprodução
Eduardo Tagliaferro, então chefe da AEED (Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação) do TSE, e o ministro Alexandre de Moraes Imagem: Reprodução

Brasília

27/08/2025 12h02

O perito criminal Eduardo Tagliaferro, que foi chefe da assessoria de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmou nesta quarta-feira, 27, que vai participar por videoconferência de audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado no próximo dia 2. A reunião do colegiado presidido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) será na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

"Confirmado", escreveu Tagliaferro no X (antigo Twitter), com imagens do convite para a audiência enviado pela comissão da Casa. O requerimento foi aprovado nesta terça-feira, 26. O perito criminal está na Itália e, na semana passada, teve a extradição solicitada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

Como mostrou o Estadão, Tagliaferro tem se manifestado nas redes sociais, com o apoio de bolsonaristas, e ameaça expor bastidores do funcionamento do gabinete de Moraes.

Tagliaferro passou de assessor de confiança de Moraes no TSE para indiciado por vazamento de mensagens da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação e, mais recentemente, a garoto propaganda do bolsonarismo sobre as supostas arbitrariedades praticadas pelo magistrado.

Além de Tagliaferro, os senadores convidaram os magistrados Marco Antônio Martins Vargas, ex-juiz auxiliar de Moraes, e Airton Vieira, que foi ministro e braço direito do ministro por seis anos. Outro convidado foi o jornalista Michael Shellenberger, que é responsável pela publicação do relatório "Arquivos do 8 de Janeiro: por dentro da força-tarefa judicial secreta para prisões em massa".

O documento produzido por Shellenberger foi utilizado como justificativa para o convite dos ex-funcionários do gabinete de Moraes. O relatório reúne mensagens vazadas entre Tagliaferro e Vieira e outros documentos sobre a atuação de Moraes e tenta demonstrar um direcionamento do ministro contra bolsonaristas.

Como foram convidados, eles não têm a obrigação de comparecer à audiência no Senado.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Haddad: se economia estivesse andando mal, Lula dificilmente teria chance, polarização é grande

Dinamarca pede perdão a vítimas de campanha de contracepção forçada na Groenlândia

Duas crianças morrem e 14 ficam feridas em ataque à igreja em Minneapolis

'Como Eduardo, Zambelli produz prova contra ela mesma', diz Maierovitch

Polícia investiga morte durante incêndio em ritual religioso em São Bernardo do Campo

Estado brasileiro tem que dar amparo e proteger soberania, diz Haddad, sobre Lei Magnitsky

Emissão de metano no País cresce 6% em 4 anos, puxada por pecuária, diz relatório

Estamos em armadilha sobre emendas e só Judiciário pode resolver o problema, diz Haddad

Ao menos 2 mortos e uma dúzia de feridos em ataque a tiros em Minneapolis, incluindo crianças

Deschamps convoca Rabiot para próximos jogos da seleção francesa

Após 11 anos, Justiça do Peru condena assassinos de líderes indígenas de Saweto