Suplicy passa mal e é internado em Niterói

27/08/2025 12h05

O deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT-SP), foi levado às pressas na manhã desta terça-feira (27) para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, no estado do Rio de Janeiro.

O parlamentar participava do Congresso Mundial da Rede Básica, quando precisou ser hospitalizado devido a um mal-estar. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Hospital Niterói, onde permanece em observação.

Médicos identificaram que a causa do mal-estar foi uma arritmia cardíaca, uma alteração no ritmo do coração, o que causa batimentos irregulares.

A rede D'OR, empresa que opera o hospital, informou - por nota - que o deputado encontra-se lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente.

