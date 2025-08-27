Topo

Internado às pressas, Suplicy participa de congresso direto do hospital

Eduardo Suplicy, mesmo internado, participa do 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica Imagem: Reprodução/Youtube
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

27/08/2025 11h16Atualizada em 27/08/2025 11h19

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), de 84 anos, foi internado às pressas ontem no Rio de Janeiro, após se sentir mal. Hoje pela manhã, mesmo no hospital, o político participou virtualmente de um congresso para falar sobre renda básica.

O que aconteceu

Suplicy teve uma arritmia cardíaca. Segundo boletim médico, o paciente encontra-se "lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente".

Ele está internado no hospital Niterói D'Or, na região metropolitana do Rio. Antes, ele foi levado para o hospital municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá (RJ), mas precisou ser transferido.

Político passará por cirurgia para implante de marca-passo. Ele disse que a cirurgia será realizada ainda hoje.

Mesmo internado, Suplicy participou de um evento sobre renda básica. Do hospital, o deputado entrou ao vivo no 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica — a renda básica universal é a principal pauta defendida por Suplicy em toda sua carreira política.

Estava certo de que estaria hoje presente aí, mas houve uma reunião de emergência dos meus médicos ontem e decidiram que era necessário que ainda hoje eu instalasse um marca-passo no meu coração para prevenir qualquer situação de indisposição que pudesse acabar dando fim à minha vida.

Então, eu farei a colocação do marca-passo hoje à tarde e, se possível, estarei aí fisicamente nas sessões finais dessa reunião.
Eduardo Suplicy

