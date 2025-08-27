Starship, da SpaceX, supera falhas e implanta primeiros simuladores de satélites

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - O foguete Starship, da SpaceX, implantou na terça-feira seu primeiro lote de simuladores de satélites Starlink no espaço e testou novas placas de proteção térmica em seu mergulho na atmosfera da Terra, conquistando marcos de desenvolvimento que estavam travados por uma série de falhas em testes anteriores.

O gigantesco sistema Starship de 123 m de altura, em seu décimo voo de teste, decolou por volta das 19h30 (20h30 de Brasília) das instalações da Starbase, da SpaceX, no sul do Texas, seguido por seu imponente propulsor Super Heavy, que liberou o estágio superior da Starship no espaço três minutos depois, dezenas de quilômetros acima do solo.

Navegando no espaço por cerca de 30 minutos durante o voo, o sistema de implantação de satélites da Starship, semelhante ao "Pez", liberou oito satélites Starlink fictícios pela primeira vez, uma demonstração importante para um foguete que representa o futuro do negócio de lançamento dominante da SpaceX.

Muito depende do sucesso do foguete. A Nasa escolheu a Starship para colocar seus primeiros astronautas na superfície da Lua desde o programa Apollo. E Elon Musk vê a Starship, projetada para ser totalmente reutilizável, como essencial para cumprir sua meta de transportar rotineiramente seres humanos para Marte.

A reentrada supersônica da Starship na atmosfera da Terra, sobre o Oceano Índico, cerca de uma hora após o início da missão, colocou à prova uma variedade de placas hexagonais de proteção térmica, à medida que a empresa espacial de Elon Musk tenta criar uma proteção externa que exija pouca ou nenhuma reforma após cada uso.

Historicamente, as naves espaciais que retornam à Terra têm exigido novos escudos térmicos ou de reparos após cada missão, devido à erosão destrutiva e brutal que ocorre pelo atrito atmosférico de alta velocidade. As placas do escudo térmico do ônibus espacial aposentado da Nasa eram adequadas para dezenas de missões, embora algumas tivessem que ser substituídas.

"Há milhares de desafios de engenharia que permanecem, tanto para a nave quanto para o propulsor, mas talvez o maior deles seja o escudo térmico orbital reutilizável", disse Musk na segunda-feira em uma transmissão ao vivo da SpaceX.

A missão foi concluída com um pouso vertical estável na superfície do oceano a oeste da Austrália.

A Starship tombou antes de explodir em uma bola de fogo gigante, uma destruição esperada provavelmente acionada por seu sistema de terminação de voo.

O voo de teste mostrou um progresso há muito procurado na campanha de desenvolvimento depois que três falhas anteriores ocorreram muito antes do voo e em uma bancada de testes no Texas.

O administrador interino da Nasa, Sean Duffy, parabenizou a SpaceX pelo X e disse: "O sucesso do voo 10 abre caminho para o sistema de pouso humano Starship, que levará os astronautas norte-americanos de volta à Lua".

Artemis 3, a primeira aterrissagem tripulada na Lua sob o programa Artemis da Nasa que usará a Starship, está programada para ocorrer em 2027, embora os analistas espaciais esperem que essa data seja adiada.