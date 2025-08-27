S&P 500 tem fechamento recorde enquanto investidores aguardam resultados da Nvidia

Por Noel Randewich

(Reuters) - O índice S&P 500 atingiu um recorde de fechamento nesta quarta-feira, antes dos resultados trimestrais da Nvidia, o evento mais observado de Wall Street nesta semana, que testará a alta que levou as "valuations" de empresas relacionadas à inteligência artificial (IA) a níveis que alguns investidores consideram altos demais.

O S&P 500 subiu 0,24%, para 6.481,40 pontos, superando seu recorde anterior, registrado em 14 de agosto.

O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,21%, para 21.590,14 pontos. O Dow Jones avançou 0,32%, para 45.565,23 pontos.

As ações da Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo e a principal fornecedora de processadores de IA de ponta, oscilaram entre ganhos e perdas antes de encerrarem em queda de 0,1% antes da divulgação dos resultados, previstos para após o fechamento do mercado.

Com a Nvidia representando cerca de 8% do S&P 500, seus resultados financeiros afetam um grande número de norte-americanos que usam fundos de investimento de índice para economizar para a aposentadoria.

"A Nvidia produzirá enormes ganhos de receita nos próximos nove meses, além de uma base de receita já enorme", disse Jed Ellerbroek, gerente de portfólio da Argent Capital.

"investidores devem se preparar para um mundo em que a Nvidia seja uma porcentagem de dois dígitos do S&P 500."

As ações da tecnologia e de IA tiveram resultados mistos, com a Microsoft em alta de quase 1% e a Meta em queda de quase 1%. Elas, juntamente com a Alphabet e a Amazon, estão entre os maiores clientes da Nvidia.

O entusiasmo com as empresas relacionadas à IA alimentou grandes ganhos nas ações de tecnologia, mas preocupações com o ritmo da alta do setor aumentaram na semana passada, depois que o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, alertou sobre uma possível bolha de IA.

Oito dos 11 índices setoriais do S&P 500 subiram, liderados pelo de energia, com alta de 1,15%, seguido por um ganho de 0,48% no de tecnologia da informação.