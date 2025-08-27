Topo

Notícias

Siderúrgicas elevam previsão de consumo e importação de aço em 2025 no Brasil

27/08/2025 14h40

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria siderúrgica brasileira reviu nesta quarta-feira suas estimativas para o desempenho do setor neste ano, elevando fortemente as perspectivas para consumo aparente e importações, enquanto as projeções para produção e vendas internas ficaram praticamente inalteradas.

O setor agora estima que o consumo aparente de aço no Brasil este ano vai crescer 5% este ano ante projeção feita no final do ano passado de expansão de 1,5%, para 27,4 milhões de toneladas, segundo dados apresentados pelo Aço Brasil, que representa as siderúrgicas instaladas no país.

A estimativa para importações passou de alta de 11,5% para salto de 32,2%, para 6,3 milhões de toneladas.

Enquanto isso, a previsão para produção de aço bruto foi revista de queda de 0,6% para recuo de 0,8%, para 33,6 milhões de toneladas. As vendas internas passaram de estimativa de queda de 0,8% para recuo de 0,6%, para 21,14 milhões de toneladas.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Goleiro Iñaki Peña renova com o Barça até 2029 e é emprestado ao Elche

Hytalo Santos e marido serão transferidos para a Paraíba amanhã

Museu Van Gogh de Amsterdã diz que pode fechar suas portas ao público

Governo Trump adota medidas para restringir duração de vistos para estudantes e imprensa

Duas crianças morrem e 17 pessoas ficam feridas em massacre em igreja nos EUA

Veneza coroa a trajetória do excêntrico cineasta Werner Herzog

Trump diz que doador democrata George Soros e seu filho devem ser acusados de corrupção, mas não oferece provas

Ancelotti corta Alex Sandro e Joelinton da Seleção; Jean Lucas é convocado

'Animado', diz Gonet após ser novamente indicado por Lula à PGR

Damares Alves diz que está com câncer e encerra sessão em comissão

Chanceler sul-africano diz que tratamento preferencial a africâneres nos EUA é 'apartheid'