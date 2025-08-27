Senado aprova projeto que veta fiança para crimes de pedofilia

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou hoje um projeto de lei que veta a concessão do pagamento de fiança para acusados de crimes relacionados à pedofilia.

O que aconteceu

Texto do senador Carlos Viana (Podemos-MG) altera o Código de Processo Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta torna dez crimes inafiançáveis. São eles:

Corrupção de menores;

Satisfação de lascívia (luxúria, sensualidade exagerada) mediante presença de criança ou adolescente;

Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável;

Divulgação de cena de estupro cometido contra vulnerável;

Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente;

Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente;

Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente;

Adquirir, possuir ou armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente;

Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual; e

Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de ela praticar ato libidinoso.

Caso não sejam apresentados recursos, proposta segue direto para análise da Câmara. Se houver recursos, deverá ser votada antes no plenário do Senado.

Senador Márcio Bittar (União-AC), que é o relator do projeto, chamou crimes de covardia. "O abuso ou a exploração sexual de crianças, adolescentes ou vulneráveis é um crime covarde, cometido contra quem não possui o necessário discernimento para a prática do ato sexual e que, portanto, não pode oferecer resistência", disse.

É dever do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade e ao respeito, além de colocá-la a salvo de toda forma de exploração ou violência.

Senador Márcio Bittar

*Com informações da Agência Senado.