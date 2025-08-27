Sanepar passará a implementar tarifa social
SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de água e esgoto do Paraná, Sanepar, anunciou nesta quarta-feira que a agência reguladora do Estado publicou resolução que determina a aplicação da chamada "tarifa social", que prevê desconto de 50% sobre a categoria residencial.
A tarifa será aplicada aos primeiros 15 metros cúbicos consumidos e o que exceder terá a incidência da tarifa residencial, sem desconto, afirmou a companhia em comunicado ao mercado.
A estrutura tarifária deverá ser aplicada em até 120 dias.
(Por Alberto Alerigi Jr.; Edição de Alexandre Caverni)