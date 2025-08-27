Topo

Notícias

Sanepar passará a implementar tarifa social

27/08/2025 18h27

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de água e esgoto do Paraná, Sanepar, anunciou nesta quarta-feira que a agência reguladora do Estado publicou resolução que determina a aplicação da chamada "tarifa social", que prevê desconto de 50% sobre a categoria residencial.

A tarifa será aplicada aos primeiros 15 metros cúbicos consumidos e o que exceder terá a incidência da tarifa residencial, sem desconto, afirmou a companhia em comunicado ao mercado.

A estrutura tarifária deverá ser aplicada em até 120 dias.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Edição de Alexandre Caverni)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Milei é alvo de pedradas durante ato de campanha na Argentina

Carla Araújo: 'Lula baterá martelo sobre trocas ministeriais até dezembro'

Manchester United cai na Copa da Liga para time da 4ª divisão

Benfica vence Fenerbahçe (1-0) e garante vaga na fase de liga da Champions

Senado aprova 'ECA digital' e projeto contra adultização vai à sanção

Barroso pede vista em julgamento de cartórios no CNJ: 'Cheiro de queimado'

Sakamoto: 'Câmara passa péssima imagem ao não cassar Eduardo Bolsonaro'

Daniel Silveira pede progressão para o regime aberto após fazer cursos e ler livros

Governo de El Salvador diz que destruiu comando das gangues

Marinha encontra lancha que havia sumido com 3 pessoas no litoral de SP

STF proíbe repatriação imediata de crianças quando houver suspeita de violência doméstica