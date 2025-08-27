Salário mínimo 2025: valor teve reajuste de 7,5%; veja total a ser pago

O novo salário mínimo nacional começou a ser depositado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O crédito só foi realizado em fevereiro, mesmo com o reajuste em vigor desde janeiro, porque os salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado. Assim, o aumento passou a constar no contracheque desse mês.

O salário mínimo é o valor mínimo mensal que um trabalhador deve receber por suas atividades remuneradas. Ele serve como referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas concedidos pelo governo federal.

O novo montante de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a um reajuste de 7,5%, acima da inflação registrada no período. Mesmo assim, o valor final ficou menor devido ao corte de gastos aprovado no final de 2024.

Mudanças na forma de cálculo

Antes, o salário mínimo era calculado com base na reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais vantajosa para o trabalhador que o índice oficial de inflação, o IPCA — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com essa regra, o mínimo teria sido R$ 1.525.

A nova metodologia adicionou um terceiro critério: um teto de aumento de despesas de 2,5%. Dessa forma, mesmo que o PIB cresça 3,2%, será aplicado apenas o limite de 2,5%.

O valor do salário mínimo impacta diretamente aposentadorias, especialmente do INSS, e outros benefícios sociais. Por isso, o governo procura evitar aumentos elevados, prevenindo reflexos negativos no orçamento em períodos de contenção de gastos.