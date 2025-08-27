Topo

Sabesp vai diminuir pressão da água na Grande SP a partir da noite de hoje

Pressão da água vai diminuir em São Paulo Imagem: Getty Images via AFP
Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 07h57

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) começa hoje a diminuir a pressão da água em toda região da Grande São Paulo.

O que aconteceu

Pressão vai ficar menor das 21h às 5h, informou a companhia. A medida entra em vigor dois dias após a autorização da mudança por parte do Governo de São Paulo.

Medida garante economia de quatro mil litros por segundo, afirmou o governo de São Paulo. Segundo a Sabesp, uma das perdas mais evitadas com a mudança será a de água de vazamentos e rompimentos de tubulações.

Não há previsão de quando o sistema vai voltar ao normal nas madrugadas. Em nota, o órgão disse que a mudança é válida até que os níveis de reservatórios que abastecem a região metropolitana sejam restabelecidos.

Redução da pressão da água acontece devido à estiagem e do baixo nível dos mananciais do estado, segundo a Sabesp. O turno da madrugada foi escolhido porque é o período com menor utilização do serviço, informou a companhia de saneamento.

Imóveis que têm caixa d'água não devem sentir os efeitos da ação, informou Sabesp. A companhia faz o fornecimento de água e a coleta de esgoto para 377 dos 645 municípios de São Paulo.

Outras mudanças também serão informadas pela agência virtual da Sabesp. A companhia orientou seus usuários a manter o cadastro atualizado no site, a procurar ajuda pelo palicativo Sabesp Mobile, válido apenas para celulares Android, ou chamar a companhia no canal de atendimento do WhatsApp: (11) 3388-8000.

