Rui Costa: revisão de tabela do IR movimentará a economia do país

Tramitação

Na avaliação de Rui Costa, a tramitação desta matéria no Congresso Nacional deverá ser feita a tempo de começar a vigorar já em 1º de janeiro de 2026, mesmo com alguma dificuldade criada pela oposição.

Ele diz ser natural que a oposição atue para dificultar a vida do governo.

"Isso acontece no mundo todo e, às vezes, ganha até irracionalidade, [a ponto de ao] prejudicar o governo prejudicar as pessoas", disse ele ao reiterar que o propósito da revisão da faixa de isenção visa "apenas um país mais justo e menos desigual onde pessoas que ganham menos tenham um mínimo de dignidade", explicou.

Perguntado sobre as queixas de alguns prefeitos, de que a mudança da faixa poderia causar problemas para as contas de alguns municípios, o ministro foi enfático:

"Essa lógica não faz sentido algum", inclusive pelo fato de há muito tempo não se corrige a tabela de Imposto de Renda - algo que sempre é cobrado pela sociedade, em especial pela classe média e imprensa.

"Se assim fosse, ao longo da história do Brasil toda vez que se modificar a tabela de IR, teria de se compensar os municípios. Assim como a União, o município e o estado recebem aquilo que é tributável", argumentou.

Socorro e investimento

Rui Costa acrescentou que o governo federal tem ajudado de diversas outras formas estados e municípios.

Ele citou as ajudas a estados que passaram por situações emergenciais.

"Foram transferidos R$ 109 bilhões ao Rio Grande do Sul, por exemplo. Foi o maior investimento da história do Brasil, feito por um presidente a um estado".

Citou também a capital do Pará, que receberá, em novembro, a COP30.