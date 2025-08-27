Risco financeiro na França: juros se aproximam dos da Itália com crise política à vista

A imprensa francesa continua nesta quarta-feira (27) a repercutir a provável queda do governo do primeiro-ministro François Bayrou, após sua decisão de submeter o governo a um voto de confiança na Assembleia Nacional, antes mesmo da votação do orçamento de 2026. Bayrou surpreendeu o país e provocou uma queda nos ativos financeiros franceses.

Para o Le Figaro, a "sombra da crise financeira paira sobre a França", já que investidores temem a queda do governo na sessão extraordinária marcada para 8 de setembro. O jornal destaca que o país pode enfrentar "uma nova crise" e entrar em "uma fase de incerteza política". Ao enfatizar a gravidade da situação fiscal, o diário alerta que as "taxas de empréstimo da França se aproximam perigosamente das da Itália".

A dívida pública francesa já ultrapassava € 3,3 trilhões no primeiro trimestre de 2025. A alta dos juros representa uma ameaça significativa, podendo empurrar o país para um ciclo vicioso em que o custo da dívida continua a crescer, exigindo novos empréstimos e agravando ainda mais o peso financeiro sobre o orçamento do Estado. Para honrar os juros devidos aos investidores que compraram títulos públicos, o governo deverá gastar cerca de € 66 bilhões neste ano, segundo François Bayrou - um montante superior aos orçamentos combinados do Exército e da Educação Nacional.

A França depende constantemente dos mercados para se financiar. Por enquanto, os títulos franceses ainda são bem procurados pelos investidores, mas esse cenário pode mudar rapidamente.

Na quinta-feira (28), em meio ao clima político altamente incerto, a Agência France Trésor deve emitir novos títulos de dívida - o que, segundo Le Figaro, pode representar "um teste decisivo" para medir o apetite dos investidores.

Imprensa critica decisão do primeiro-ministro

As críticas ao governo também se intensificam. Para o Le Monde, "embora o primeiro-ministro apresente essa votação como um ato político sensato, a realidade aritmética no Parlamento contradiz seu raciocínio". O jornal mostra que, ao somar os votos da oposição, Bayrou enfrentaria uma maioria contrária, suficiente para derrubá-lo.

Le Monde conclui que, ao pedir aos deputados que votem a confiança no governo, Bayrou busca a legitimidade que lhe falta para concretizar seu plano orçamentário, considerado impopular pelos cortes de € 44 bilhões nas despesas públicas, com a promessa de "gastar menos e produzir mais". No entanto, o jornal aponta que esse orçamento provavelmente nunca chegará a ser defendido diante dos parlamentares.

De volta do Forte de Brégançon, no sul da França, onde passou alguns dias de férias, o presidente Emmanuel Macron organizou uma reunião ministerial nesta quarta-feira, no Palácio do Eliseu. Durante o encontro, ele manifestou seu "total apoio" à "abordagem" de François Bayrou de solicitar um voto de confiança à Assembleia, segundo informações da porta-voz do governo, Sophie Primas.

Macron afirmou que o Poder Executivo não está "nem negando a realidade, nem dramatizando" a situação financeira do país, e cobrou "responsabilidade dos partidos que desejam apoiar a base governista", ainda segundo a porta-voz.