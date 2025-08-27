Relatório de projeto de regulamentação da reforma tributária será votado na CCJ no dia 17, diz Braga

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O relator do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou nesta quarta-feira que apresentará seu relatório no próximo mês e espera que ele seja votado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa no dia 17.

"Entrego o relatório dia 9, leio no dia 10, (depois) vistas coletivas, dia 17 esperamos votar na Comissão de Constituição e Justiça", disse em entrevista a jornalistas no Ministério da Fazenda, após reunião com o chefe da pasta, Fernando Haddad.

"Agora vamos fazer o trabalho político. O trabalho técnico está praticamente concluído. As últimas conversas com o ministro Haddad definiram os últimos pontos", acrescentou.

O senador disse que ainda se reunirá com os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para tratar sobre a matéria e sua tramitação.

Braga disse ainda que uma votação no plenário no mesmo dia que a apreciação na CCJ dependerá do cronograma proposto pelo presidente da comissão, senador Otto Alencar (PSD-BA), e por Alcolumbre.

Questionado se atritos no Congresso Nacional provocados por outras questões políticas podem afetar as chances de aprovação do texto, Braga afirmou que enxerga abertura por parte dos senadores. "Acho que todos têm consciência de que essa reforma não é uma reforma do governo, é uma reforma do país, do Brasil."