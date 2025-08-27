Topo

Real tem se valorizado mais que seus pares e mercado de câmbio vai bem, diz Galípolo

27/08/2025 15h13

(Reuters) - O real vem se apreciando a um ritmo mais forte do que seus pares ao longo deste ano e o mercado de câmbio tem se comportado muito bem do ponto de vista de liquidez e funcionalidade, disse nesta quarta-feira o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Em evento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em São Paulo, Galípolo reafirmou que o câmbio flutuante é uma das principais linhas de defesa da economia do país.

Ele acrescentou que investidores globais continuam em busca de ativos no mercado dos EUA, mas os agentes buscam mitigar riscos de desvalorização do dólar, crescendo posições de hedge, algo que não era tão comum.

Nesse ambiente, segundo ele, fica ainda mais difícil prever o que vai acontecer com o câmbio.

(Por Bernardo Caram)

