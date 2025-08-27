'Quero enxergar os meus filhos de novo': ela perdeu visão após tiro do ex

Aviso: este texto contém linguagem forte e relatos sensíveis, que podem servir de gatilho.

Há cerca de dois meses, a vida da enfermeira Anna Rebeca Carvalho Barbosa, 33, mudou de forma trágica: ela perdeu a visão após sofrer uma tentativa de feminicídio por parte do ex-marido.

"Tinha chegado do trabalho e estava sentada dentro do carro quando ouvi um barulho muito alto. Quando dei por mim, percebi que não estava mais enxergando. Entendi que meu ex-marido tinha atirado contra mim, pelo vidro do banco do motorista."

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

O atentado aconteceu na cidade de Timon, no Maranhão, quando Anna Rebeca estava na garagem de casa. Os filhos do ex-casal, um menino de 9 anos e um adolescente de 16, dormiam na residência quando ele atentou contra a vida da enfermeira —e depois tirou a própria vida.

Eu gritava e implorava para ele me deixar viver. Na hora, não fazia ideia da gravidade dos meus ferimentos. Só depois, quando fui levada ao hospital, descobri que tinha estilhaços de vidro e da bala alojados nos meus olhos. Eu havia perdido completamente a visão.

Anna Rebeca Carvalho Barbosa

'Não entendia que estava vivendo violência'

Anna Rebeca viveu um relacionamento com o ex por 17 anos. "Me casei muito cedo, com 15 anos. Engravidei do meu primeiro filho logo em seguida. Mesmo assim, sempre fui independente e continuei estudando até me formar no curso de enfermagem."

Desde fevereiro, ela e o ex-marido não estavam mais juntos. A enfermeira decidiu finalmente se separar após anos de violência psicológica.

Por muito tempo, não entendia que estava vivendo uma violência porque o abuso não era físico. Mas ele me isolava e eu não podia ter amigos. Ninguém frequentava a minha casa porque ele não queria. No máximo, tinha contato com minha família. Ele ficava dias sem falar comigo quando eu saía com minha irmã.

Anna Rebeca Carvalho Barbosa

Segundo Anna Rebeca, na frente dos familiares ele a tratava bem. Já na vida privada, era bem diferente. "A manipulação psicológica foi tão grande que fazia eu me sentir como a ruim da história. Quando outras pessoas estavam com a gente, era 'eu te amo' para lá e para cá. Ao ponto de dizerem que eu era fria com ele. Mas ninguém sabia o que eu passava", diz.

Hoje, entendo que eu era tratada como uma posse, um objeto que pertencia a ele. Tudo aquilo não era amor, mas uma obsessão doentia que ele tinha por mim. Eu vestia uma capa de mulher forte, mas ao mesmo tempo eu cedia porque não enfrentava a situação. Anna Rebeca Carvalho Barbosa

No início do ano, o ex-marido a ameaçou de morte. Foi a gota d'água para que Anna Rebeca pedisse a separação.

"Ele tirou uma arma que estava debaixo do travesseiro e disse que queria me matar e se mataria depois. Pedi para que ele saísse de casa e falei que entraria com medida protetiva, mas não acreditava que ele realmente fosse chegar ao ponto de me machucar. Como ele era o pai dos meus filhos, acreditava que estaria segura."

Anna Rebeca não chegou a pedir medida protetiva, e o ex saiu de casa.

'Abracei ele e implorei para que me deixasse viver'

No dia 20 de junho, a enfermeira chegou em casa após um plantão noturno e estacionou o carro na garagem, como sempre fazia. "Fiquei dentro do veículo respondendo as mensagens do meu outro trabalho. Como enfermeira, eu tinha jornada dupla, então ficava sempre disponível. Já estava ali há uns 10 minutos quando tudo aconteceu", lembra.

Ouvi um barulho muito alto. Depois disso, não consegui mais mexer no celular, perdi a visão de imediato. Mesmo sem enxergar, abri a porta do carro e saí. Me arrastei até a área onde havia uma cadeira e consegui me sentar. Eu não podia ver, mas sabia que era o meu ex-marido que estava ali.

Anna Rebeca Carvalho Barbosa

"Ainda sentada na cadeira, ouvi o barulho dele pulando o muro. A mãe dele morava na casa ao lado da minha. Comecei a gritar sem parar, pedia por socorro e implorava para ele me deixar viver", relata.

A enfermeira conta que parecia estar vivendo um pesadelo. "Ouvi ele engatilhar a arma e percebi que ele estava perto de mim. Num momento de desespero, o abracei e pedi para que ele não fizesse aquilo, que me levasse para o hospital. Implorei para que ele pensasse nos nossos filhos. Ele me respondia que não tinha mais jeito, que iria me matar e se matar depois."

Anna Rebeca conta que, de repente, ouviu um grito que vinha do outro lado do muro. Era a avó do ex-marido, que tinha escutado os gritos desesperados dela e queria saber o que estava acontecendo.

No momento em que ela gritou, ouvi um disparo atrás de mim. Achei que o tiro tinha me atingido, mas eu não sentia dor. Foi aí que entendi o que havia acontecido: ele tinha tirado a própria vida.

Anna Rebeca Carvalho Barbosa

Perda da visão

A polícia chegou ao local e a enfermeira foi levada pelo Samu a um hospital de urgência em Teresina, para tratar dos ferimentos. "Me disseram que o tiro não havia me acertado e que eu não tinha machucado nenhum órgão vital, mas que estilhaços de vidro e da bala estavam alojados nos meus olhos."

Enfermeira foi levada pelo Samu até um hospital de urgência em Teresina, para tratar os ferimentos Imagem: Arquivo pessoal

Desde o momento do tiro, já não enxergava nada. Fui avaliada na emergência e depois passei por diversos oftalmologistas. O diagnóstico era sempre o mesmo: não tinha o que fazer além de tomar medicação para desinflamar. Não seria possível recuperar a visão.

Anna Rebeca Carvalho Barbosa

Mesmo com o diagnóstico desanimador, ela não desistiu. Continuou consultando especialistas, até que encontrou um oftalmologista disposto a operá-la. Só que, para isso, ela teria de viajar para Goiânia. Com a ajuda de familiares e amigos, a enfermeira conseguiu o valor para cobrir os custos da viagem e da cirurgia.

"Quando cheguei em Goiânia, o médico me examinou pessoalmente e chegou a cogitar não me operar. Ele me disse que a chance de a cirurgia dar certo era de 1 em 1 milhão. Mas insisti para que ele me operasse, assumi os riscos porque tinha certeza que algo bom iria acontecer", diz ela.

Após duas horas e meia de cirurgia, veio o resultado: ela havia recuperado uma parte mínima da visão de um dos olhos. "Desde a operação, comecei a ver feixes de luz e vultos com meu olho esquerdo. Enxergo cerca de 20%. Mas meu olho direito segue com a visão totalmente bloqueada."

Novas cirurgias

Atualmente, Anna Rebeca segue em tratamento para recuperar o máximo possível da visão. Ainda há diversos procedimentos a serem feitos, incluindo novas cirurgias, aplicação de produtos para melhorar a cicatrização e para manter a retina colada.

"Precisei reconstruir meus dois olhos, e isso também exige manutenção. O médico me disse que é um tratamento longo e caro. O orçamento hoje está em torno de R$ 130 mil para cada olho, sem contar os custos com viagens e estadia, porque moro no Maranhão e os procedimentos são realizados em Goiânia", explica a enfermeira.

Para ajudar a cobrir os custos do tratamento, que podem chegar a mais de R$ 400 mil, ela deu início a uma vaquinha online com a família e os amigos. "Toda ajuda é bem-vinda. Recentemente, organizamos uma caminhada para arrecadar ajuda para a vaquinha e também em alusão ao Agosto Lilás, para chamar atenção para essa questão da violência contra as mulheres."

Atualmente, Anna Rebeca segue em tratamento para recuperar o máximo possível da visão Imagem: Arquivo pessoal

Anna Rebeca agora mora na casa da irmã com os dois filhos. "Vou ficar aqui até me organizar, porque preciso dessa rede de apoio. Hoje, sou dependente para tomar banho, me vestir, me alimentar. Mas tenho a esperança de que as coisas vão melhorar. O que mais desejo é poder enxergar meus filhos de novo e voltar a viver."

'É preciso falar sobre a violência que sofremos'

A enfermeira diz que quer aproveitar a exposição de sua história para conscientizar outras mulheres que sofrem violência, seja ela física ou psicológica. "Quero mostrar que a violência não assistida ou não falada pode deixar sequelas muito graves. É preciso falar sobre a violência que sofremos."

Ela pretende lutar para que mais mulheres consigam sair de relacionamentos abusivos e não tenham medo de denunciar os parceiros. Para Anna Rebeca, desistir de recuperar a visão e de ajudar outras mulheres não é uma opção.

Espero que minha história sirva de alerta. Todo esse processo de falar sobre isso, de contar a minha vida e tudo o que aconteceu comigo é também para que atinja essas mulheres, para que elas não aceitem qualquer tipo de violência e que falem antes de chegar a uma situação irreversível.

Anna Rebeca Carvalho Barbosa

Como denunciar violência

Mulheres que passaram ou estejam passando por situação de violência, seja física, psicológica ou sexual, podem ligar para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher. Funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia.

Procure ajuda

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.