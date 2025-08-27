Topo

Notícias

Quem é Karina Milei, irmã do presidente argentino citada em caso de suborno

Javier Milei e a irmã, Karina Milei, após a cerimônia de posse em Buenos Aires, na Argentina - Matias Baglietto/Reuters
Javier Milei e a irmã, Karina Milei, após a cerimônia de posse em Buenos Aires, na Argentina Imagem: Matias Baglietto/Reuters
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 13h40

Secretária-geral da Presidência da Argentina, Karina Milei teve seu nome citado recentemente nas acusações de corrupção em um suposto esquema de cobrança de propina na compra de remédios e próteses na Andis (Agência Nacional para Pessoas com Deficiência).

Quem é a irmã de Javier Milei

Karina Milei, de 53 anos, é o nome mais influente do governo. Ela é quem define quem tem acesso ao irmão e costuma acompanhá-lo em suas aparições públicas.

Única irmã, ela foi chefe da campanha presidencial de Milei. O atual presidente da argentina costuma tratá-la como chefe e não esconde que é a sua principal conselheira. "Sem ela, nada disto existiria", disse ele após vencer o pleito.

Karina é formada em relações públicas e estudou marketing. Antes de ingressar no governo, ela se dedicou a negócios próprios: uma confeitaria e uma oficina de pneus.

Eles cresceram no bairro Villa Devoto, em Buenos Aires, em uma família de classe média. O pai Norberto era motorista de ônibus, e a mãe, Alicia, dona de casa.

Karina teve papel importante como 'guardiã' de Milei. O presidente da Argentina já declarou que teve momentos complicados na infância e adolescência. A irmã, inclusive, esteve presente no período da relação conturbada do irmão com os pais.

Nomeação ao governo causou controvérsia em 2023. Milei alterou um decreto que impedia o presidente de nomear familiares diretos na administração pública. Karina tomou posse como secretária-geral da presidência.

Com perfil discreto, é avessa a entrevistas. Segundo a imprensa argentina, Karina tem um grupo próximo bastante restrito.

Suspeita de corrupção

Investigação contra Karina começou após vazamento de áudios. As gravações mostram a suposta voz do ex-chefe da Andis, Diego Spagnuolo, falando sobre subornos e citando a irmã de Milei. No suposto áudio de Spagnuolo, que foi removido do cargo na quinta-feira passada, ele também associa os subornos a outros funcionários de alto escalão, além da irmã do presidente.

A veracidade da gravação ainda não foi confirmada pela Justiça. No entanto, fontes anônimas envolvidas no caso afirmam que até o momento eles não foram desmentidos.

Buscas incluíram uma farmácia cujo dono teve US$ 266 mil (R$ 1,5 milhão) apreendidos, segundo o jornal La Nación. Os áudios mencionam o local como uma das principais fornecedoras da Agência Nacional para Pessoas com Deficiência.

Foram apreendidos celulares, computadores, documentos de compras e licitações de medicamentos. Nenhuma prisão foi feita, e não houve divulgação de acusações devido ao sigilo judicial.

O que dizem os áudios

Áudios citam supostos pedidos de suborno e envolvem Karina Milei e o subsecretário Eduardo Menem. "Estão roubando, você pode fingir que não sabe, mas não joguem esse problema para mim. Tenho todos os WhatsApps de Karina", diz a voz atribuída a Spagnuolo.

Denúncia diz que os áudios indicam "esquema de cobranças e pagamento de propinas relacionados à compra e fornecimento de medicamentos". Se comprovado, configura crimes como corrupção, fraude administrativa e associação ilícita.

Governo Milei ainda não se pronunciou sobre o caso. A acusação, feita pelo advogado Gregorio Dalbón, veio após o Congresso anular um veto da Casa Rosada a uma lei que amplia verbas para a área da Deficiência, sendo uma derrota política para o presidente. Também coincide com a campanha para as eleições legislativas de 26 de outubro, quando o apoio ao presidente ultraliberal será avaliado.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Duas crianças morrem e 17 pessoas ficam feridas em massacre em igreja nos EUA

Veneza coroa a trajetória do excêntrico cineasta Werner Herzog

Trump diz que doador democrata George Soros e seu filho devem ser acusados de corrupção, mas não oferece provas

Ancelotti corta Alex Sandro e Joelinton da Seleção; Jean Lucas é convocado

'Animado', diz Gonet após ser novamente indicado por Lula à PGR

Damares Alves diz que está com câncer e encerra sessão em comissão

Chanceler sul-africano diz que tratamento preferencial a africâneres nos EUA é 'apartheid'

BNDES vai apoiar estruturação de projetos para cidades enfrentarem mudanças climáticas

México pedirá aos EUA parte dos recursos recuperados de 'Mayo' Zambada

Quadro roubado por nazistas aparece em anúncio imobiliário na Argentina

Emissão de metano no Brasil cresce 6% em 4 anos, puxada por pecuária, mostra relatório