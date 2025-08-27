Quem é Karina Milei, irmã do presidente argentino citada em caso de suborno

Secretária-geral da Presidência da Argentina, Karina Milei teve seu nome citado recentemente nas acusações de corrupção em um suposto esquema de cobrança de propina na compra de remédios e próteses na Andis (Agência Nacional para Pessoas com Deficiência).

Quem é a irmã de Javier Milei

Karina Milei, de 53 anos, é o nome mais influente do governo. Ela é quem define quem tem acesso ao irmão e costuma acompanhá-lo em suas aparições públicas.

Única irmã, ela foi chefe da campanha presidencial de Milei. O atual presidente da argentina costuma tratá-la como chefe e não esconde que é a sua principal conselheira. "Sem ela, nada disto existiria", disse ele após vencer o pleito.

Karina é formada em relações públicas e estudou marketing. Antes de ingressar no governo, ela se dedicou a negócios próprios: uma confeitaria e uma oficina de pneus.

Eles cresceram no bairro Villa Devoto, em Buenos Aires, em uma família de classe média. O pai Norberto era motorista de ônibus, e a mãe, Alicia, dona de casa.

Karina teve papel importante como 'guardiã' de Milei. O presidente da Argentina já declarou que teve momentos complicados na infância e adolescência. A irmã, inclusive, esteve presente no período da relação conturbada do irmão com os pais.

Nomeação ao governo causou controvérsia em 2023. Milei alterou um decreto que impedia o presidente de nomear familiares diretos na administração pública. Karina tomou posse como secretária-geral da presidência.

Com perfil discreto, é avessa a entrevistas. Segundo a imprensa argentina, Karina tem um grupo próximo bastante restrito.

Suspeita de corrupção

Investigação contra Karina começou após vazamento de áudios. As gravações mostram a suposta voz do ex-chefe da Andis, Diego Spagnuolo, falando sobre subornos e citando a irmã de Milei. No suposto áudio de Spagnuolo, que foi removido do cargo na quinta-feira passada, ele também associa os subornos a outros funcionários de alto escalão, além da irmã do presidente.

A veracidade da gravação ainda não foi confirmada pela Justiça. No entanto, fontes anônimas envolvidas no caso afirmam que até o momento eles não foram desmentidos.

Buscas incluíram uma farmácia cujo dono teve US$ 266 mil (R$ 1,5 milhão) apreendidos, segundo o jornal La Nación. Os áudios mencionam o local como uma das principais fornecedoras da Agência Nacional para Pessoas com Deficiência.

Foram apreendidos celulares, computadores, documentos de compras e licitações de medicamentos. Nenhuma prisão foi feita, e não houve divulgação de acusações devido ao sigilo judicial.

O que dizem os áudios

Áudios citam supostos pedidos de suborno e envolvem Karina Milei e o subsecretário Eduardo Menem. "Estão roubando, você pode fingir que não sabe, mas não joguem esse problema para mim. Tenho todos os WhatsApps de Karina", diz a voz atribuída a Spagnuolo.

Denúncia diz que os áudios indicam "esquema de cobranças e pagamento de propinas relacionados à compra e fornecimento de medicamentos". Se comprovado, configura crimes como corrupção, fraude administrativa e associação ilícita.

Governo Milei ainda não se pronunciou sobre o caso. A acusação, feita pelo advogado Gregorio Dalbón, veio após o Congresso anular um veto da Casa Rosada a uma lei que amplia verbas para a área da Deficiência, sendo uma derrota política para o presidente. Também coincide com a campanha para as eleições legislativas de 26 de outubro, quando o apoio ao presidente ultraliberal será avaliado.