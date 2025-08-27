Topo

Quase 100 mil banhistas aproveitaram o Rio Sena neste verão em Paris

27/08/2025 10h29

Quase 100 mil banhistas aproveitaram o Rio Sena em Paris durante o verão, anunciou nesta quarta-feira (27) a prefeita Anne Hidalgo, que prorrogará em setembro a abertura de dois dos três locais de banho, legado dos Jogos Olímpicos de 2024. 

O banho no Sena estava proibido desde 1923 e, neste verão, foi aberto ao público no dia 5 de julho, inicialmente até 31 de agosto. 

"Cerca de 100.000 banhistas já tiveram a alegria de nadar neste verão no Sena. Diante deste sucesso excepcional, decidi prorrogar a abertura do local de Grenelle até 7 de setembro e o de Bercy até 14 de setembro", anunciou a prefeita na rede Bluesky. O terceiro local, no braço Marie, será fechado. 

"Há dois meses, todo mundo dizia que ninguém viria, que não funcionaria (...). Vamos atingir no final da semana as 100.000 pessoas que vieram aos três locais", disse Pierre Rabadan, secretário da prefeitura para Esportes, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e do Sena. 

A prefeita socialista havia prometido descontaminar o rio para que os parisienses pudessem nadar, e três espaços foram abertos após as competições olímpicas realizadas no verão de 2024.

