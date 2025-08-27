Topo

PVH supera projeção com lucro e receita no 2º trimestre e reafirma guidance para o ano

O grupo PVH, proprietário das marcas Calvin Klein e Tommy Hilfiger, registrou lucro líquido no segundo trimestre de 2025 de US$ 224,2 milhões, ou US$ 4,63 por ação, acima dos US$ 158 milhões, ou US$ 2,80 por ação, do mesmo período no ano passado. Em termos ajustados, o lucro foi de US$ 2,52 por ação, bem acima da projeção de analistas da FactSet, de US$ 2,01 por ação, mas aquém dos US$ 3,01 por ação no segundo trimestre de 2024.

A receita da empresa aumentou para US$ 2,17 bilhões, acima dos US$ 2,07 bilhões do mesmo período do ano anterior e acima dos US$ 2,12 bilhões esperados pela FactSet.

De acordo com o balanço, a PVH viu um aumento de 11% na receita na América, impulsionado em parte pela mudança no cronograma de remessas no atacado do segundo semestre para o primeiro semestre deste ano.

A PVH reafirmou sua projeção de lucro ajustado de US$ 10,75 a US$ 11 por ação. Wall Street prevê US$ 10,84 por ação.

O CEO da empresa, Stefan Larsson, afirmou que continua esperando que 2025 marque o retorno do grupo ao crescimento.

Às 9h21 (de Brasília), a ação do PVH chegou a subir 6,45% no pré-mercado de Nova York.

