Topo

Notícias

PT responde a Valdemar após comparação entre Bolsonaro e Che Guevara

São Paulo

27/08/2025 18h31

O Partido dos Trabalhadores (PT) respondeu a afirmação do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, de que o guerrilheiro "Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro". Em uma publicação feita nesta quarta-feira, 27, no Instagram, o PT simula um diálogo entre um apoiador do argentino, que foi um dos líderes da revolução cubana, e um seguidor do ex-presidente. "O meu lutou contra ditaduras", diz o primeiro. "O meu sente saudades dela", responde o segundo, na versão do PT.

Na legenda, o partido continuou a defesa do guerrilheiro: "De um lado, a luta pela liberdade, pela igualdade, pelo povo. Do outro, a nostalgia pelo autoritarismo, pela tortura (fazendo alusão a Bolsonaro). Não tem como comparar!"

A comparação entre Che e Bolsonaro feita pelo presidente do PL tinha como objetivo citar a fidelidade dos eleitores do ex-presidente. "É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas (processos contra Bolsonaro na Justiça) estão fazendo com que ele vire um Che Guevara", afirmou Valdemar em entrevista à Globonews após participar de um debate no Esfera Brasil 2025.

Valdemar ainda complementou: "o Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele pra fora de Cuba, não sossegou. Daqui 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo as coisas com Bolsonaro, você vai ter meninos, gente com a camiseta do Bolsonaro". As camisetas apareceram no post do PT que ironiza a fala do líder do PL.

Após a repercussão da fala, Valdemar se retratou por meio de um post no X (antigo Twitter). "Que fique claro: nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara, até porque o cubano era de esquerda e deixei isso claro. O que eu comparei foi o processo de mitificação e reafirmo: estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é. Jair é o legítimo líder da nossa direita e continuará sendo", escreveu, confundindo a nacionalidade do guerrilheiro.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Barroso pede vista em julgamento de cartórios no CNJ: 'Cheiro de queimado'

Sakamoto: 'Câmara passa péssima imagem ao não cassar Eduardo Bolsonaro'

Daniel Silveira pede progressão para o regime aberto após fazer cursos e ler livros

Governo de El Salvador diz que destruiu comando das gangues

Marinha encontra lancha que havia sumido com 3 pessoas no litoral de SP

STF proíbe repatriação imediata de crianças quando houver suspeita de violência doméstica

Petróleo se beneficia mais uma vez de queda de reservas americanas

Jair Renan Bolsonaro tem projeto contra 'doutrinação ideológica' barrado

Cotrim: 'Milei culpa oposição após ser atacado em caravana'

PT responde a Valdemar após comparação entre Bolsonaro e Che Guevara

881 pinguins São encontrados em avançado estágio de decomposição no litoral de SP