Produção de etanol nos EUA cede 0,2%, para 1,070 milhão de barris por dia

São Paulo, 27 - A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,070 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira passada, 22 de agosto. O volume representa perda de 0,2% ante o registrado na semana anterior, de 1,072 milhão de barris por dia. Os estoques do biocombustível caíram 0,88%, para 22,5 milhões de barris, enquanto as exportações passaram de 172 mil para 121 mil barris por dia. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pela Administração de Informação de Energia do país, do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,060 milhão e 1,095 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 22,588 milhões a 23,000 milhões de barris.Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.