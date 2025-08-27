Topo

Notícias

Produção de etanol nos EUA cede 0,2%, para 1,070 milhão de barris por dia

27/08/2025 16h08

São Paulo, 27 - A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,070 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira passada, 22 de agosto. O volume representa perda de 0,2% ante o registrado na semana anterior, de 1,072 milhão de barris por dia. Os estoques do biocombustível caíram 0,88%, para 22,5 milhões de barris, enquanto as exportações passaram de 172 mil para 121 mil barris por dia. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pela Administração de Informação de Energia do país, do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,060 milhão e 1,095 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 22,588 milhões a 23,000 milhões de barris.Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Irmã diz que brasileiro internado na Grécia contraiu bactéria, mas está bem

Irmã diz que brasileiro internado na Grécia contraiu bactéria, mas está bem

João Fonseca perde para tcheco e se despede do US Open na 2ª rodada

Extrema esquerda e candidato que promete abrir mão de salário disputam com situação a presidência da Guiana

FBI anuncia que investiga ataque em igreja dos EUA como "crime de ódio contra católicos"

México e EUA preparam grupos de trabalho sobre fentanil, diz Sheinbaum

Quase meia hora sem respirar: o segredo do croata que bateu recorde mundial

Djokovic perde set, mas reage e vai à 3ª rodada do US Open

Dinamarca pede perdão por contracepção forçada de indígenas

Senado aprova projeto que veta fiança para crimes de pedofilia

Europeus devem iniciar processo de sanções da ONU contra Irã na quinta-feira, dizem fontes