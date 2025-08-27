Print de ligação feita por brasileiros pode ajudar polícia, diz família

Os brasileiros Ryan Silveira, 23, e Yago Campos, 25, fizeram uma chamada de vídeo com a irmã de Ryan antes de serem encontrados desacordados na piscina privativa de um quarto de hotel na Grécia. Yago teve a morte constatada e Ryan está internado em um hospital local.

O que aconteceu

Expectativa da irmã de Ryan é de que uma captura de tela que ela fez da ligação com a dupla ajude a polícia a investigar o crime. Segundo Maine Silveira, o print mostra o horário exato no qual os dois ainda estavam acordados, bem e se comunicando.

O print que eu tenho pode ajudar na investigação. Eu estava falando com eles e tirei um print da tela, deles lá na piscina e eu aqui.

Maine Silveira, em vídeo publicado nas redes sociais

Ela afirma que os dois estavam sozinhos no quarto, diferente do especulado por páginas de fofoca. "Não tinha mais ninguém no apartamento e tudo vai ser esclarecido pela perícia", afirmou a familiar.

Dupla estava feliz e se preparava para uma festa antes de ser encontrada, afirmou Maine. Maine disse que os dois estavam na piscina no momento em que ligaram para ela, se preparando para sair para uma festa.

Ryan não se pronunciou sobre o assunto porque está longe do celular e ainda está processando a notícia da morte do amigo. Maine afirmou que ele acordou do coma na segunda-feira e está ficando a par da situação aos poucos, pois sofre de problemas cardíacos.

Entenda o caso

A morte de Yago Campos, 25, foi divulgada inicialmente pelo site de notícias grego ProtoThema, assim como o resgate de seu amigo e criador de conteúdo, Ryan Silveira, 23. Os dois brasileiros estavam hospedados em um hotel e foram encontrados inconscientes dentro de piscina privativa por funcionários.

Trabalhadores que limpavam o andar de baixo perceberam um vazamento de água para a varanda. Eles resolveram então subir e entrar no quarto dos hóspedes, onde encontraram Yago e Ryan submersos.

Morte de Yago foi confirmada por paramédicos; Ryan, que ainda apresentava sinais vitais, foi socorrido em estado grave. A polícia local investiga o caso.

Yago Campos, brasileiro que morreu em hotel na Grécia Imagem: Reprodução / Instagram

Causa da morte ainda é investigada. De acordo com o portal ProtoThema, a polícia local esteve no quarto dos brasileiros para coletar materiais — encaminhados para perícia e análise laboratorial — e investigar indícios que ajudem a esclarecer o caso. Uma autópsia no corpo de Yago também foi solicitada e a investigação preliminar segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Estado de saúde de Ryan é estável. Pelas redes sociais, a mãe dele, Erica Ursoli, divulgou que o filho está "fora de perigo, consciente e falando normalmente". Segundo ela, em breve, ele receberá alta do hospital.

Família denunciou que sofre ataques nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, a irmã de Ryan afirmou que usuários têm feito comentários com difamações, julgamentos e mentiras nas redes dos dois e dos familiares deles.

Itamaraty afirma que presta assistência consular a familiares dos jovens. O órgão não divulgou mais informações sobre o caso.