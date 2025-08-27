Topo

'Alexas' em oferta a partir de R$ 278: saiba qual modelo é ideal para você

27/08/2025 05h31

A Amazon começou a Semana de Ofertas Alexa, evento com descontos em diferentes produtos da marca, como os alto-falantes da linha Echo. Os dispositivos podem ser usados para acionar lâmpadas inteligentes, fechaduras digitais e câmeras de segurança.

O modelo mais barato entre os alto-falantes é o Echo Pop com desconto de 26%, custando R$ 278,07. Há também a Echo Dot por R$ 352,47 (23% off) e a Echo Spot por R$ 464,07 (19% off).

Em dúvida sobre qual modelo escolher? O Guia de Compras UOL traz as diferenças entre cada Echo a seguir:

Echo Pop: o baratinho

Com design em formato de "metade de laranja", com os alto-falantes projetados para frente, o Echo Pop é ideal para cantos e ambientes menores, como a mesa de cabeceira do quarto ou até a bancada do banheiro. Também é uma opção legal para presentear crianças.

Em comparação com o Echo Dot (que é uma esfera completa), no entanto, o Pop tem qualidade de áudio inferior.

Echo Dot: som mais potente

Se você busca uma melhor qualidade de som, vale investir no Echo Dot, com alto-falantes maiores — que dão a volta toda no aparelho. Ele oferece um som mais alto, nítido e com graves mais potentes, além de alguns recursos extra.

Graças a um acelerômetro, é possível dar comandos com batidinhas no dispositivo — para pausar uma música ou desligar um alarme, por exemplo. Já um termômetro embutido fornece a temperatura exata do ambiente onde ele está (e não a do exterior, oferecida por serviços de clima).

Resumindo, o Echo Pop é uma opção atraente para aqueles que desejam um dispositivo inteligente a um preço mais acessível, enquanto o Echo Dot 5 (que vem com um tela) é a escolha ideal para quem quer uma qualidade de som superior.

A diferença de preço não é tão grande — um investimento que vale a pena para quem pretende usá-lo em um ambiente maior.

Ambos possuem os mesmos recursos de interação com a Alexa (pedir músicas, timers e até piadas) e de controle de casa inteligente (como ligar e desligar luzes).

Echo Spot

O Echo Spot é um alto-falante com despertador, que é capaz de mostrar relógios personalizáveis, além de oferecer funções acionadas via comando de voz com a assistente virtual Alexa. Tem uma tela sensível ao toque de 2,8 polegadas e resolução de 320 x 240 pixels.

Ele mostra a hora, permite visualizar alarmes, conferir a previsão do tempo ou ver os nomes de música, além de possuir um alto-falante. Além disso, é possível conectá-lo com outros dispositivos inteligentes para um controle geral da casa, desde lâmpadas a eletrodomésticos.

O Echo Spot também inclui um alto-falante com direcionamento frontal de 1,73 polegadas, que promete sons nítidos e graves mais profundos. O dispositivo pode reproduzir músicas, podcasts e audiolivros da Amazon Music, Spotify, Audible e muitos outros, assim como todos os dispositivos da Amazon com a Alexa.

O modelo possui botões de aumentar e diminuir o volume; botão de liga/desliga dos microfones, além da capacidade de visualizar e excluir gravações de voz. Por último, apresenta o processador Amazon AZ2 Neural Edge (MT8519).

*Com informações de matéria publicada em 28/08/24.

