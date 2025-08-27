Topo

Polícia investiga morte durante incêndio em ritual religioso em São Bernardo do Campo

São Paulo

27/08/2025 13h02

A Polícia Civil está investigando um caso de uma morte ocorrida durante um incêndio em um ritual religioso em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso está sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado no 8º Distrito Policial do município.

"Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Os laudos foram analisados pela autoridade policial, que também colheu depoimentos de testemunhas e segue realizando diligências para esclarecer os fatos", disse a SSP.

Como o nome do local religioso não foi divulgado, a defesa não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação.

Conforme a CNN, as investigações apontam ainda que não houve acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou do Corpo de Bombeiros, sendo os feridos foram levados por veículos particulares para atendimento.

Segundo a pasta, a notícia do fato chegou ao 8º DP de São Bernardo por meio de denúncia anônima feita em 7 de agosto, mesmo o caso tendo ocorrido no dia 20 de julho. "Diante do conhecimento da ocorrência, a autoridade policial instaurou inquérito e apura as responsabilidades", acrescentou a pasta.

Procurado, o Corpo de Bombeiros disse que houve registro de incêndio no local informado.

