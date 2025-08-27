Polícia francesa investiga a descoberta de cinco corpos no rio Sena em duas semanas

A polícia francesa encontrou o corpo de um homem no rio Sena, nos arredores de Paris, na terça-feira (26), a poucos quilômetros de onde outros quatro corpos foram encontrados há duas semanas, no que uma organização de direitos LGBTQIA+ suspeita ser uma série de homicídios homofóbicos.

Os corpos foram encontrados na localidade de Charenton-le-Pont (no departamento de Val-de-Marne, a sudeste de Paris), mas o Ministério Público esclareceu que o último corpo encontrado "à primeira vista não apresenta lesões sugestivas de violência" nem foi encontrado qualquer vínculo entre os dois eventos.

O corpo do homem, em avançado estado de decomposição e sem qualquer identificação, "estava flutuando à deriva no Sena, perto do cais de Charenton, em Charenton-le-Pont", quando foi encontrado pela polícia fluvial, explicou o Ministério Público.

A polícia deve realizar uma autópsia e exames toxicológicos para determinar como ele morreu, acrescentou.

Um jornalista da AFP no local disse que, no lugar sob a ponte onde o corpo foi encontrado, há uma ciclovia pouco movimentada.

A descoberta ocorre duas semanas após os corpos de outros quatro homens também terem sido encontrados no rio Sena, perto da localidade de Choisy-le-Roi, quase oito quilômetros rio acima.

Dois dos corpos, segundo as autoridades, apresentavam sinais de estrangulamento.

Os corpos, alguns deles seminus, foram encontrados flutuando no rio Sena depois que um passageiro de um trem em movimento relatou ter visto um deles à distância.

Um homem em situação de rua, cuja identidade e nacionalidade ainda são desconhecidas, embora tenha cerca de 20 anos, foi preso na última quarta-feira e acusado de homicídio neste fim de semana.

As autoridades o haviam prendido anteriormente com documentos que pertenciam a uma das vítimas encontradas posteriormente.

Os promotores indicaram que o homem se recusou a responder a perguntas sobre os supostos assassinatos, mas os investigadores estabeleceram um vínculo entre o suspeito e cada um dos quatro mortos: um cidadão argelino de 21 anos e um tunisiano de 26 anos, ambos em situação de rua, um francês de 46 anos e outro argelino de 21 anos.

Os quatro foram vistos em trajetos perto do rio frequentados pelo suspeito, disseram os promotores.

A associação contra a violência e o ódio contra a comunidade LGBTQIA+, Stop Homophobia, alega que há uma "possível motivação homofóbica por trás dessa série de crimes", pois as margens do rio onde os corpos foram encontrados eram um conhecido ponto de encontro para sexo casual.

