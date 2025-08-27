Topo

Notícias

PF deflagra 2ª fase de operação contra fraudes em precatórios no DF

27/08/2025 11h57

Com base nas primeiras provas reunidas, a PF deflagrou, em 26 de junho de 2024, a primeira fase da Operação Predatórios, durante a qual foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.

Devido às restrições legais, a PF não divulga os nomes dos investigados, que responderão pelos crimes de estelionato qualificado contra a Caixa, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa e, eventualmente, por outros crimes que possam ser identificados.

Consultada pela reportagem da Agência Brasil, a Caixa respondeu que, por se tratar de um caso sigiloso, não pode fornecer mais detalhes, mas que mantém "colaboração ativa com os órgãos de segurança pública e autoridades competentes, contribuindo de forma efetiva para a prevenção e repressão de práticas ilícitas que possam comprometer o sistema financeiro e a confiança dos clientes".

*Matéria alterada às 12h18min. para acréscimo de informações.

 

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

'Animado', diz Gonet após ser novamente indicado por Lula à PGR

Damares Alves anuncia que está com câncer e encerra sessão em comissão

Chanceler sul-africano diz que tratamento preferencial a africâneres nos EUA é 'apartheid'

BNDES vai apoiar estruturação de projetos para cidades enfrentarem mudanças climáticas

México pedirá aos EUA parte dos recursos recuperados de 'Mayo' Zambada

Quadro roubado por nazistas aparece em anúncio imobiliário na Argentina

Emissão de metano no Brasil cresce 6% em 4 anos, puxada por pecuária, mostra relatório

Tarifaço: 'Haddad escolheu palavras para não atear fogo', diz Ronilso

Emma Raducanu volta à 3ª rodada do US Open

Quem é Karina Milei, irmã do presidente argentino citada em caso de suborno

Fifa ameaça suspender Federação de Futebol da Índia