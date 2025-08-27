Petróleo sobe com queda nos estoques dos EUA e impacto de tarifas sobre Índia

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, depois que dados mostraram uma queda maior do que a esperada nos estoques da commodity dos Estados Unidos.

O avanço ocorreu ainda enquanto investidores avaliam o impacto potencial das novas tarifas dos EUA sobre a Índia.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 1,2%, para fechar a US$68,05 por barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram 1,4%, para fechar a US$64,15. Ambos os contratos caíram mais de 2% na terça-feira.

Os estoques de petróleo dos EUA caíram 2,4 milhões de barris, para 418,3 milhões de barris na semana passada, informou a Administração de Informações sobre Energia (AIE), em comparação com as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters, que previam uma queda de 1,9 milhão de barris.

Os estoques de gasolina dos EUA caíram 1,2 milhão de barris, em comparação com as expectativas de uma queda de 2,2 milhões de barris. Os estoques de refinados, que incluem diesel e óleo para aquecimento, caíram em 1,8 milhão de barris, em comparação com as expectativas de um aumento de 885.000 barris, mostraram os dados da AIE.

"O número da demanda de gasolina é favorável e mostra que as pessoas estão se preparando para viajar no fim de semana do Dia do Trabalho. Este é o auge da temporada de verão, e também o último grande sucesso da mistura de gasolina no verão", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

A duplicação das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações da Índia para até 50% também esteve em foco. As tarifas, em resposta às compras de petróleo russo pela Índia, entraram em vigor nesta quarta-feira.

Não houve sinal de interrupção do fornecimento até o momento, mas a incerteza sobre se os EUA terão como alvo os fluxos de petróleo está dissuadindo alguns operadores de assumir novas posições, disse o analista do UBS Giovanni Staunovo.

