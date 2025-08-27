Topo

Notícias

Petróleo sobe com queda nos estoques dos EUA e impacto de tarifas sobre Índia

27/08/2025 16h59

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, depois que dados mostraram uma queda maior do que a esperada nos estoques da commodity dos Estados Unidos.

O avanço ocorreu ainda enquanto investidores avaliam o impacto potencial das novas tarifas dos EUA sobre a Índia.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 1,2%, para fechar a US$68,05 por barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram 1,4%, para fechar a US$64,15. Ambos os contratos caíram mais de 2% na terça-feira.

Os estoques de petróleo dos EUA caíram 2,4 milhões de barris, para 418,3 milhões de barris na semana passada, informou a Administração de Informações sobre Energia (AIE), em comparação com as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters, que previam uma queda de 1,9 milhão de barris.

Os estoques de gasolina dos EUA caíram 1,2 milhão de barris, em comparação com as expectativas de uma queda de 2,2 milhões de barris. Os estoques de refinados, que incluem diesel e óleo para aquecimento, caíram em 1,8 milhão de barris, em comparação com as expectativas de um aumento de 885.000 barris, mostraram os dados da AIE.

"O número da demanda de gasolina é favorável e mostra que as pessoas estão se preparando para viajar no fim de semana do Dia do Trabalho. Este é o auge da temporada de verão, e também o último grande sucesso da mistura de gasolina no verão", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

A duplicação das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações da Índia para até 50% também esteve em foco. As tarifas, em resposta às compras de petróleo russo pela Índia, entraram em vigor nesta quarta-feira.

Não houve sinal de interrupção do fornecimento até o momento, mas a incerteza sobre se os EUA terão como alvo os fluxos de petróleo está dissuadindo alguns operadores de assumir novas posições, disse o analista do UBS Giovanni Staunovo.

(Reportagem de Arathy Somasekhar e Georgina McCartney em Houston, reportagem adicional de Mohi Narayan e Sudarshan Varadhan)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Versículo para reflexão: veja 36 mensagens bíblicas para inspirar a sua fé

Alckmin diz que Brasil e México têm 'boa complementaridade econômica'

Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com AIEA

Milei sai ileso após ser alvo de pedradas durante ato de campanha na Argentina (porta-voz)

Dois suspeitos de roubo a residência morrem na Vila Mariana após tiros da Polícia

Milei é alvo de pedradas durante ato de campanha em meio a escândalo de corrupção na Argentina (AFP)

Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com a AIEA

Valdemar diz que candidato do PL é Bolsonaro ou 'só quem ele escolher'

Irmã diz que brasileiro internado na Grécia contraiu bactéria, mas está bem

Cavalo que teve as patas amputadas em estava vivo antes da mutilação, diz nova perícia

João Fonseca perde para tcheco e se despede do US Open na 2ª rodada