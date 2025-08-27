Topo

Notícias

Petróleo fecha em alta com queda de estoques nos EUA

São Paulo

27/08/2025 15h53

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 27, após queda acima do previsto de estoques semanais da commodity nos EUA. Investidores também acompanharam a implementação de uma tarifa adicional de 25% sobre a Índia por suas compras de óleo russo, bem como expectativas de uma reunião em Washington para discutir a situação de Gaza no pós-guerra.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 1,42% (US$ 0,90), a US$ 64,15 o barril. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,10% (US$ 0,74), a US$ 67,44 o barril.

As tarifas adicionais impostas à Índia, em resposta às suas compras de petróleo russo, pairam sobre o mercado nesta quarta, diz a ANZ. Em tom otimista, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse acreditar que Washington e Nova Délhi se entenderão sobre o assunto e, segundo a Reuters, a Índia está esperançosa de que os americanos revisem a taxa adicional.

Ainda na esfera geopolítica, autoridades de Israel e dos EUA devem se reunir nesta quarta para discutir a situação da Faixa de Gaza no pós-guerra, apesar do exército israelense considerar "inevitável" a saída da população da cidade de Gaza antes de uma nova ofensiva, sem sinais de um cessar-fogo em um futuro próximo.

No radar, os estoques de petróleo nos EUA recuaram 2,392 milhões de barris, a 418,292 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda menor, de 1,9 milhão de barris.

O Bank of America destaca que os mercados globais da commodity podem registrar um excedente de cerca de 900 mil barris por dia ao longo de 12 meses, o que deve pressionar os preços do Brent para uma média de US$ 63,50 o barril no segundo semestre de 2025.

*Com informações da Dow Jones Newswires

