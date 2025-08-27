'Família Bolsonaro entra num transe às vésperas de julgamento', diz Josias

O redirecionamento das críticas da família Bolsonaro à Polícia Federal faz parte da estratégia de tensão adotada por Flávio Bolsonaro, afirmou o colunista do UOL Josias de Sousa. O movimento ocorre diante do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, previsto para começar em 2 de setembro, e no contexto de crescente pressão sobre a família por investigações em curso.

O julgamento, que envolve acusações graves contra o ex-presidente, intensifica o clima político e expõe a reação dos aliados mais próximos de Bolsonaro. O senador Flavio Bolsonaro criticou a PF por vigiar a casa do pai.

Ele [Flavio] aproveita um pedido até esdrúxulo da Polícia Federal para colocar um agente dentro da casa do Bolsonaro, para transformar a vigilância nos arredores da casa numa vigilância interna. Ele aproveita esse pedido esdrúxulo para fazer do seu esperneio uma mudança de alvo. Momentaneamente, eles saem do Alexandre de Moraes e vão para o Andrei [Rodrigues], que é o diretor-geral da Polícia Federal. Mas é parte do espetáculo, é uma cenografia que a família está encenando e está sendo potencializada essa coreografia.

Josias de Souza, colunista do UOL

O julgamento é agora, no dia 2 de setembro, começa em 2 de setembro, termina em 12 de setembro. Portanto, o Bolsonaro deve ter pendurado no seu pescoço uma sentença condenatória até o dia 12, e aí a família vai entrando num transe, que aumenta com a tensão, que é natural com a aproximação do julgamento.

Josias de Souza .

'Eduardo complicou ainda mais a vida do pai'

Josias também comentou sobre o inquérito envolvendo Eduardo Bolsonaro e a irritação de Flávio com a Polícia Federal.

Eles estão muito irritados com a Polícia Federal, porque acaba de ser concluída aquela investigação sobre as estripulias do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A inspiração que ele forneceu ao Trump para impor sanções ao Brasil, numa atuação que foi entendida aqui como coação, uma tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federa. Encerrou o inquérito. Foi indiciado o Eduardo Bolsonaro e também o pai dele, o Bolsonaro. Disso deve resultar uma nova denúncia. Portanto, o Eduardo Bolsonaro conseguiu complicar ainda mais a vida do pai. E o Flávio está irritado com a polícia, como a família inteira.

Josias

