Papa, "entristecido", expressa condolências por ataque a tiros em igreja nos EUA

27/08/2025 15h26

O papa Leão XIV expressou nesta quarta-feira (27) que está "profundamente entristecido" pelo ataque a tiros em uma igreja de Minneapolis, nos Estados Unidos, que deixou dois menores mortos e vários feridos.

O papa americano expressou em um comunicado "suas sinceras condolências" a todos os afetados por essa terrível tragédia, especialmente "às famílias que agora choram a perda de um filho".

Leão XIV "reza pelos feridos, assim como pelos socorristas, pelo pessoal médico e pelo clero que os atendem a eles e a seus familiares", afirma o texto assinado pelo número dois da Santa Sé, o cardeal Pietro Parolin.

O atirador abriu fogo em uma igreja anexa a uma escola e matou duas crianças, ferindo outras 14, durante uma missa para celebrar o início do ano letivo.

Com mais armas de fogo em circulação do que habitantes, os Estados Unidos têm a taxa de mortalidade por ferimentos a bala mais alta entre todos os países desenvolvidos.

Os ataques a tiros são um problema recorrente que os sucessivos governos não conseguiram conter, já que muitos americanos continuam fortemente apegados à posse de armas.

