Página com fotos de mulheres publicadas sem consentimento causa nova controvérsia na Itália

27/08/2025 18h41

Após um escândalo na semana passada na Itália em torno de um grupo que compartilhava no Facebook fotos de mulheres sem o seu consentimento, um site semelhante provocou nesta quarta-feira (27) uma nova polêmica.

O grupo "Mia Moglie" ("minha esposa" em italiano), descoberto por uma ativista feminista, tinha milhares de membros, que compartilhavam fotos de mulheres, às vezes em situações íntimas, sem o seu conhecimento. Alertado por inúmeras denúncias, o Facebook rapidamente encerrou o grupo.

Desta vez, é o fórum online "Phica.net", denunciado nesta quarta-feira pela eurodeputada italiana Alessandra Moretti, que está causando alvoroço. A política anunciou em um vídeo publicado no Instagram que havia apresentado uma queixa contra a página.

"Recentemente descobri que eu também fui vítima de um site pornográfico frequentado por milhares de homens, no qual foram carregadas centenas de fotos minhas desde 2014", relatou.

Sua declaração provocou imediatamente a reação de outras mulheres na política, que revelaram ter sido vítimas ou solicitaram um debate parlamentar para conter este fenômeno.

O fórum Phica.net está ativo desde 2005, informaram nesta quarta-feira vários veículos de imprensa italianos que, após se registrarem no site, indicaram que as fotos mais disseminadas são as tiradas na praia, de topless ou em situações íntimas.

