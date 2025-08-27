Oncoclínicas vende participação de 84% no Complexo Hospitalar Uberlândia por R$160 mi

(Reuters) - A Oncoclínicas informou na noite de terça-feira que vendeu a sua participação de 84% no capital social do Complexo Hospitalar Uberlândia (UMC), em Minas Gerais, a Alexandre de Menezes Rodrigues por R$160 milhões, conforme fato relevante enviado ao mercado.

A companhia, que indicou que a venda foi feita através de sua controlada Multihemo, disse que o valor será pago na forma de "assunção de endividamento e obrigações, relacionados ao UMC, pelo comprador".

Como parte da transação, a Oncoclínicas e o UMC entrarão em um "acordo comercial de longo prazo, através do qual as partes compartilharão os resultados da operação de oncologia que ocorrer no hospital".

De acordo com a empresa, a venda está em linha com o objetivo estratégico de desinvestir de operações não essenciais.

Alexandre de Menezes Rodrigues é um dos fundadores do UMC e parte do grupo de acionistas minoritários da Companhia nesse hospital, disse a Oncoclínicas.

(Por Tiago Brandão, edição Michael Susin)