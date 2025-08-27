Topo

Notícias

Oncoclínicas vende hospital UMC, em Uberlândia, por R$ 160 milhões

São Paulo

27/08/2025 07h20

A Oncoclínicas informou na noite desta terça-feira, 26, que assinou, por meio de sua controlada Multihemo Serviços Médicos, um contrato com Alexandre de Menezes Rodrigues para vender a participação de 84% que detém no capital social do Complexo Hospitalar Uberlândia (UMC), hospital de alta complexidade localizado em Uberlândia, Minas Gerais, por R$ 160 milhões.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalhou que o valor será pago por meio da assunção de endividamento e obrigações relacionados ao UMC pelo comprador. Como parte da transação, a companhia e o UMC também entrarão em um acordo comercial de longo prazo, pelo qual as partes compartilharão os resultados da operação de oncologia que ocorrer no hospital.

A empresa informa que o comprador é um dos fundadores do UMC e faz parte do grupo de acionistas minoritários da companhia nesse hospital.

"Essa transação se alinha ao objetivo estratégico da Companhia de desinvestir de operações non-core a fim de reduzir alavancagem financeira, aumentar sua rentabilidade, diminuir exposição às operações não oncológicas e otimizar sua dinâmica de geração de caixa, ao mesmo tempo em que mantém presença na oncologia hospitalar, mas sem alocação de capital relevante", afirma.

O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais para negócios dessa natureza, incluindo, mas não se limitando, à aprovação dos órgãos regulatórios competentes.

