Topo

Notícias

Olimpíada do Tesouro Direto tem inscrições abertas até 3 de setembro

27/08/2025 15h16

Os 10 mil alunos mais bem colocados dividirão um prêmio de R$ 4 milhões. Cada um receberá R$ 400 em títulos públicos Tesouro Selic para que possam começar a investir. Segundo a organização, haverá ainda incentivos às instituições participantes.

Serão sorteadas 54 escolas públicas (duas por estado) para receber kits educacionais no valor de R$ 100 mil. As escolas públicas poderão escolher um laboratório de informática, robótica, ciências; entre outras opções. Além disso, o diretor e até quatro professores de cada umas 54 escolas sorteadas receberão R$ 8 mil cada em Títulos Públicos.

"A OLITEF é mais do que uma competição; é uma ferramenta de transformação social que busca desenvolver nos jovens a capacidade de tomar decisões financeiras conscientes e responsáveis. A Olitef planta essa semente desde cedo, formando uma geração preparada para os desafios do futuro, e levando esse conhecimento adquirido pelo aluno ao seu seio familiar, que também passará a ter acesso à informação e à consciência do ponto de vista financeiro", afirmou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, em nota.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Sakamoto: 'Escândalo de corrupção iguala Milei à velha política'

Ali, Norton e Mohamed: os favoritos na eleição da Guiana

Agronegócio é capaz de atender às metas de redução de emissão, diz secretário

SP: Tiroteio deixa dois mortos na avenida Ricardo Jafet após assalto a casa

Grande júri se recusa a indiciar homem preso por atirar sanduíche em agente dos EUA, diz fonte

Cavalo estava vivo quando teve patas cortadas por tutor em SP, diz delegado

Justiça proíbe Facebook e Instagram de permitir trabalho de criança influencer sem autorização

Conab realiza leilão para adquirir 445,5 t de alimentos para compor cestas

Damares Alves diz que está com câncer de mama e passou por cirurgia

Começam as vendas no Brasil da 1ª injeção preventiva de longa duração contra HIV

Versículo para reflexão: veja 36 mensagens bíblicas para inspirar a sua fé