Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1

SÃO PAULO (Reuters) - A ex-campeã nacional das telecomunicações, Oi, anunciou nesta quarta-feira adiamento na publicação do resultado do segundo trimestre e proposta para agrupar suas ações ordinárias e preferenciais na proporção de 25 para uma para se enquadrar às regras da B3.

A Oi afirmou em fatos relevantes que o adiamento da publicação do balanço do segundo trimestre decorre de pedido de mudanças no plano de recuperação judicial da empresa.

"A Oi informa que o trabalho de elaboração do 2º ITR/25 foi finalizado e que os procedimentos de auditoria foram substancialmente concluídos, de modo que a divulgação atualmente agendada para 28 de agosto ocorrerá em 4 de setembro", afirmou a empresa.

Enquanto isso, a proposta de grupamento também tem como objetivo "recompor a liquidez através da recolocação no ambiente de bolsa de ações resultantes do grupamento de frações detidas por acionistas inativos".

(Por Alberto Alerigi Jr.)