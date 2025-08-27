O que são ímãs de terras raras e por que viraram alvo da disputa EUA-China?

O presidente norte-americano Donald Trump ameaçou ontem ampliar as tarifas sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos, caso a China não acelere as exportações de ímãs de terras raras.

Eles [o governo chinês] precisam nos fornecer ímãs. Se não fornecerem, então aplicaremos tarifas em torno de 200%

Donald Trump, em conversa com a imprensa na Casa Branca

O que são os ímãs de terras raras?

As chamadas terras raras consistem em um conjunto de 17 elementos químicos. São eles: lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, itérbio, lutécio, ítrio e escândio.

Embora suas propriedades sejam diferentes, esses elementos foram agrupados sob um mesmo nome porque, geralmente, estão presentes no mesmo solo. Uma vez retirado da terra, o material passa por um tratamento de "separação" dos diferentes minerais em operações químicas, em um processo específico e com alto custo.

As terras raras são usadas na fabricação de ímãs utilizados em diferentes segmentos da indústria. Estes ímãs são considerados permanentes e de alta potência por manterem suas propriedades magnéticas por décadas. Eles permitem a produção de peças menores e mais leves do que as alternativas não baseadas em terras raras, sendo, portanto, essenciais na construção de veículos elétricos (ímã feito a partir de neodímio) e turbinas eólicas, por exemplo.

Os ímãs são indispensáveis também no campo militar. Neste sentido, os elementos de terras raras são usados na fabricação de drones, submarinos e jatos de combate. No ambiente civil, os elementos estão presentes na produção de smartphones, telas de plasma, dispositivos robóticos, discos rígidos, lentes de telescópios, entre outros.

Fonte: Comissão Europeia Imagem: Deutsche Welle

Guerra comercial entre EUA e China tem disputa de terras raras

Em abril, a China passou a exigir licença para exportar esses elementos, decisão vista como represália às tarifas impostas pelos EUA, que chegaram a 145%. Na ocasião, a China respondeu cobrando uma taxa de 125%, com a imposição de controles de exportação a sete categorias de itens relacionados a terras raras e aos ímãs desenvolvidos a partir delas.

Em maio, os dois países anunciaram uma suspensão temporária de tarifas extras por 90 dias. Com isso, as tarifas dos EUA foram reduzidas para 30% e as da China, para 10%. Além da redução das taxas, a China se comprometeu a conceder terras raras para os EUA, que, em contrapartida, amenizariam os controles de importação. O prazo foi estendido por mais 90 dias no último dia 11.

Após a ameaça recente, Trump ressaltou que tem um bom relacionamento com o governo chinês. "Acho que temos uma relação estupenda com a China, falei recentemente com o presidente Xi [Jinping] e, em algum momento do ano, deveríamos visitar a China", afirmou. "Eles têm algumas cartas. Nós temos cartas incríveis, mas não quero jogá-las. Se eu as jogasse, destruiria a China", disse.

A China é a maior produtora mundial de terras raras. O país concentra a maior porção dos elementos no mundo. Em 2024, o Centro Geológico dos EUA estimou que há mais de 110 milhões de toneladas dos elementos de terras raras espalhados pelo mundo. Líder, a China é dona de aproximadamente 44 milhões de toneladas; seguida pelo Vietnã, com 22 milhões de toneladas; Brasil, com 21; Rússia, com 10; e Índia, com 7. Assim como diversos outros países, o governo norte-americano tem grande dependência da exportação chinesa de terras raras.

Em 2023, a China foi responsável por 69% da produção mundial de terras raras. Os EUA, por sua vez, foram responsáveis por apenas 12% da produção no segmento, segundo o portal Polytechnique Insights, do Instituto Politécnico de Paris (França).

*Com informações da RFI, DW e de matéria publicada em 17/04/2025