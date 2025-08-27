Topo

O que muda no organismo ao reduzir a carne vermelha do prato?

Consumir menos carnes e mais vegetais está associado à redução nos níveis de gordura saturada Imagem: Getty Images
27/08/2025

Cada vez mais pessoas escolhem reduzir ou até eliminar a carne vermelha do prato. As razões são variadas: desde convicções religiosas, defesa do bem-estar animal e preservação ambiental até recomendações médicas.

Independentemente da motivação, a ciência já aponta benefícios dessa escolha: limitar o consumo de carne vermelha e processada (como linguiça, presunto e carnes defumadas) está associado a menor risco de morte precoce e de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes e enfermidades cardiovasculares.

  • Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), 71% das mortes globais decorrem dessas doenças -- o que equivale a 41 milhões de óbitos por ano;
  • Entre elas, 80% estão ligadas a problemas cardiovasculares, seguidos por câncer, diabetes e obesidade;
  • Além disso, uma em cada cinco mortes está associada a dietas pouco saudáveis.

Nesse cenário, adotar um padrão alimentar mais rico em vegetais não só protege a saúde individual como também contribui para a sustentabilidade ambiental e até para a economia das comunidades.

Benefícios e riscos dessa mudança

Ao reduzir a carne vermelha, o organismo passa a ingerir menos gordura saturada, vilã no acúmulo de colesterol "ruim" (LDL) e na pressão arterial elevada. Essa mudança diminui o risco de infarto, entupimento das artérias e outras complicações cardiovasculares.

Além disso, quem adota uma dieta baseada em frutas, verduras, legumes e grãos tende a consumir mais fibras, vitaminas e minerais que protegem contra tumores e diabetes.

O impacto não é só individual. A OMS destaca que dietas ricas em vegetais estão relacionadas a maior consumo de nutrientes, menor risco de câncer e doenças cardíacas e até à preservação ambiental.

Como fazer transição com segurança

É preciso lembrar que a carne vermelha é uma fonte importante de proteínas de alta qualidade e micronutrientes, como ferro, zinco e vitaminas do complexo B — sobretudo a vitamina B12, essencial para o sistema nervoso e a produção de células sanguíneas. A falta desses nutrientes pode comprometer a saúde se a dieta não for bem planejada.

Eliminar ou reduzir o consumo de carne vermelha pode ser uma escolha saudável, mas exige atenção nutricional.

Para garantir um cardápio equilibrado, é importante variar as fontes de proteína, como aves sem pele, peixes, ovos (especialmente a clara), leguminosas e oleaginosas. Esses alimentos fornecem proteínas com menos gordura saturada e ajudam a suprir parte dos nutrientes que a carne vermelha oferece.

Seja por motivos médicos ou pessoais, a orientação é sempre a mesma: converse com um médico, nutricionista ou nutrólogo antes de mudar a dieta. Esses profissionais podem avaliar seu estado de saúde, indicar alternativas para manter os níveis adequados de nutrientes e evitar deficiências nutricionais.

*Com informações de reportagem publicada em 09/05/2023

