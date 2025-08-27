Topo

Não tenho intenção de ser candidato em 2026, diz Haddad

Em entrevista ao UOL, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse não ter a "intenção de ser candidato" nas eleições de 2026.

O que aconteceu

Haddad disse já ter expressado sua opinião para a direção do partido. O nome do ministro é um dos cotados para uma candidatura ao Senado em 2026 —em pesquisas de intenção de voto, por exemplo, ele divide as primeiras posições com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O assunto não foi tratado com o presidente Lula, segundo Haddad. "Eu penso que tem uma agenda que está sendo concluída na Fazenda muito importante nesse ano. A reforma da renda é a cereja do bolo, que é começar a tocar na ferida da desigualdade, que poucos governos tentaram e quase nenhum conseguiu", disse o ministro aos colunistas do UOL Carla Araújo e Josias de Souza.

Em pesquisa divulgada no mês passado, Haddad aparece empatado tecnicamente com Eduardo. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi citado por 36,7% dos eleitores para uma candidatura ao Senado —Haddad marcou 32,8%. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Haddad disse ter aceitado "missões impossíveis como ganhar as eleições de 2018". Na ocasião, o petista foi candidato à Presidência pelo PT e chegou ao segundo turno contra Bolsonaro, por quem foi derrotado. O ministro foi questionado sobre o futuro do PT pós Lula e como ele se prepara para isso. "Se a eleição [de 2026] está longe, imagina o pós-Lula", afirmou.

Eu continuo com a mesma opinião sobre 2026. Eu não tenho intenção, neste momento, de ser candidato em 2026. Já expressei isso para a direção do partido. Para o presidente, nós não tratamos esse assunto ainda, a bem da verdade. Mas já conversei com o Edinho [Silva, presidente do PT], com outras lideranças do PT.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Sou uma pessoa que tem uma carreira acadêmica. Agora, eu quero melhorar o Brasil, então eu, como cidadão, guardadas as minhas prerrogativas de escolher o que eu vou fazer, mas ajudar de alguma maneira, eu vou ajudar. De alguma maneira, eu vou ajudar. Não necessariamente concorrendo.

