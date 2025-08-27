Topo

Não adianta reestruturação federal sem participação de Estados e municípios, diz ministra

Brasília

27/08/2025 16h04

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse ver com "bons olhos" o foco da reforma administrativa de aumentar a eficiência, mas destacou que "não adianta reestruturação do Estado no âmbito federal sem participação de Estados e municípios". Ela citou dados que dizem que dos 7 milhões de estatutários, só 500 mil estão no Executivo. As declarações foram feitas no evento "Agenda Brasil" realizado pelo Grupo Globo nesta quarta-feira, 27.

Ela também disse que a estabilidade dos servidores públicos foi pensada como "proteção ao Estado" e não pode ser usada como proteção "ao mau servidor". "A estabilidade é essencial à proteção do Estado, mas vinculada à avaliação de desempenho", afirmou.

A ministra destacou o diálogo do governo com o grupo de trabalho (GT) da reforma administrativa no Congresso, conduzido pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ). "A gente tem foco em três grandes eixos, de pessoas, digital e organizações. Uma das coisas interessantes no nosso diálogo é que o GT aproveitou muitas coisas que fizemos no âmbito federal para nacionalizar, o que para nós é muito importante", afirmou.

