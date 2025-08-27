Museu Van Gogh de Amsterdã diz que pode fechar suas portas ao público

O Museu Van Gogh de Amsterdã alertou, nesta quarta-feira (27), que pode fechar suas portas caso não obtenha mais financiamento estatal para uma reforma avaliada em 104 milhões de euros (120 milhões de dólares ou 653 milhões de reais), considerada essencial para proteger suas obras-primas.

O museu, que abriga a maior coleção de obras do artista no mundo, afirmou que o projeto não poderá ser realizado a menos que o Estado holandês cumpra um acordo assinado com o sobrinho de Vincent van Gogh em 1962 para fornecer os fundos necessários à entidade.

"O museu enfrenta o fechamento", declarou a instituição, "porque não poderá garantir a segurança da coleção, dos visitantes e do pessoal".

O Ministério da Cultura, por sua vez, argumenta que o museu já recebe um subsídio que cobre sua manutenção sob a Lei do Patrimônio Holandês e que sua posição é baseada em "uma investigação minuciosa" realizada por peritos independentes.

A disputa foi levada aos tribunais, com um processo iniciado pelo museu que deverá ser tratado em fevereiro de 2026. O museu abriga mais de 200 pinturas, 500 desenhos e quase todas as cartas de Van Gogh.

O material foi entregue pelo sobrinho do artista, Vincent Willem van Gogh, sob um acordo com o Estado que se comprometeu a construir e a manter o edifício.

Segundo as autoridades do museu, o prédio, inaugurado em 1973, necessita de uma reforma significativa após mais de 50 anos de uso intensivo.

O museu é uma das instituições culturais mais populares dos Países Baixos e recebeu mais de 57 milhões de visitantes desde sua abertura.

Vincent van Gogh, que morreu em 1890 aos 37 anos, produziu mais de 800 pinturas e é considerado uma das figuras mais influentes da arte ocidental.

Suas obras, incluindo "Os girassóis" e "A noite estrelada", estão entre as pinturas mais admiradas do mundo.

