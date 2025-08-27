Topo

Motta adia votação da PEC da blindagem de parlamentares por falta de acordo

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara Imagem: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Carolina Nogueira e Amanda Freitas
do UOL

Do UOL e colaboração para o UOL, em Brasília

27/08/2025 23h26

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu adiar a votação da PEC da blindagem, que poderia barrar investigações de parlamentares. A Proposta de Emenda à Constituição estava prevista para ser analisada hoje no plenário da Casa.

O que aconteceu

Motta decidiu adiar a votação após horas de discussão sem chegar a um acordo sobre a proposta. PSD, PT, PDT PCdoB e PSB foram contra o texto e contra votar a PEC hoje. A votação foi adiada, a princípio, para a próxima semana.

O presidente da Câmara pautou a votação da PEC para esta semana e pediu agilidade ao relator da proposta. O deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) levou dois textos para discutir com os líderes na residência oficial da Câmara dos Deputados. O parecer do relator ainda não foi publicado.

A ideia inicial era retomar o texto original da Constituição de 1988. A redação diz que os parlamentares não podem ser processados criminalmente sem prévia autorização de sua Casa, ou seja, Câmara ou Senado. A licença também vale para prisão, com exceção de flagrante de crime inafiançável.

Congresso quer "blindagem". A autorização para abertura de inquéritos contra parlamentares impediria ações arbitrárias de magistrados, com ou sem o foro privilegiado, segundo alguns parlamentares.

O líder do PT na Câmara afirmou que o texto têm "muitas polêmicas". Lindbergh Farias disse que havia sugestões para mexer no quórum do STF (Supremo Tribunal Federal) e suspensão de inquérito.

Não tem texto fechado, o que a gente considera positivo, porque as mudanças eram muito grandes. O deputado é um cidadão como qualquer outro.
Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara

Relator está insatisfeito com o texto que o Centrão quer votar. Lideranças que participaram da reunião disseram ao UOL que Andrada está incomodado com as mudanças que os partidos do Centrão querem fazer, como a autorização para abertura de inquéritos. O deputado é advogado e conhecido por ser um parlamentar moderado.

A PEC entrou na pauta da Casa em acordo pelo fim do motim bolsonarista, após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O arranjo foi costurado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e pelo União Brasil.

A PEC da blindagem foi apresentada em 2021. Começou a ser discutida no mesmo ano, durante a gestão de Lira, como reação à prisão do então deputado Daniel Silveira. Na época, o texto chegou a ser levado ao plenário, mas não foi votado.

Motta adia votação da PEC da blindagem de parlamentares por falta de acordo

