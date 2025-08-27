Mostra de Veneza abre 82ª edição com Fernanda Torres no júri e seleção marcada por engajamento político

Começou nesta quarta-feira (27) a 82ª edição da Mostra de Veneza, um dos festivais de cinema mais antigos do mundo. Este ano, o evento conta com a presença da atriz brasileira Fernanda Torres no júri oficial e uma seleção de filmes fortemente marcada por temáticas políticas e sociais, com destaque para os conflitos globais.

Criado em 1932, bem antes de Cannes (1946) e Berlim (1951), o festival de Veneza é conhecido por dar destaque às grandes produções do cinema americano, mas também por abrir cada vez mais espaço para obras engajadas. O diretor artístico da Mostra, Alberto Barbera, insistiu que o evento é "um espaço de abertura e debate", rejeitando qualquer forma de censura. "Nunca hesitamos em expressar nosso profundo sofrimento diante do que ocorre na Palestina, especialmente com a morte de civis e crianças", declarou.

Barbera menciona o tema da Palestina, pois essa é uma das questões que ecoam entre os cineastas este ano em Veneza. Paolo Sorrentino, por exemplo, volta a trabalhar com Toni Servillo, que assinou uma carta aberta pedindo que o festival adote uma posição clara contra as ações de Israel em Gaza. O texto, do coletivo Venice4Palestine, foi endossado por nomes como Matteo Garrone, Marco Bellocchio, Ken Loach e Audrey Diwan.

O assunto também será abordado no filme "The Voice of Hind Rajab", da diretora franco-tunisiana Kaouther Ben Hania, que narra a história real de uma menina palestina morta em janeiro de 2024 por forças israelenses, junto com seis familiares, enquanto tentavam fugir de Gaza.

Logo no primeiro dia, manifestações também tomaram conta da entrada do festival. Cerca de vinte pessoas protestaram com cartazes com os dizeres "Free Palestine" e "Stop Genocide". Uma nova manifestação pró-Palestina está prevista para sábado (30), no Lido, com apoio de dezenas de associações políticas e movimentos da sociedade civil.

Estrelas do cinema

Ao todo, 21 filmes disputam o cobiçado Leão de Ouro, sendo seis deles dirigidos por mulheres. Entre os destaques nas telas estão nomes como Cate Blanchett, Emma Stone, Adam Driver, Oscar Isaac, Tilda Swinton e Julia Roberts, que estreia na Mostra com o filme "After the Hunt", de Luca Guadagnino, exibido fora de competição.

A abertura oficial ficou por conta de "La Grazia", novo trabalho de Paolo Sorrentino, que retrata o dilema de um presidente italiano diante de decisões sobre eutanásia e indultos.

O cineasta alemão Werner Herzog foi homenageado com o Leão de Ouro honorário pelo conjunto da obra e exibe seu novo documentário "Ghost Elephants", filmado em Angola. Sofia Coppola apresenta um documentário sobre o estilista Marc Jacobs. Já a documentarista americana Laura Poitras, vencedora do Oscar e do Leão de Ouro em edições anteriores, apresenta "Cover-up", sobre o jornalista investigativo Seymour Hersh.

Entre os filmes mais aguardados estão "O Estrangeiro", adaptação de François Ozon do clássico de Albert Camus, e "Jay Kelly", de Noah Baumbach, estrelado por George Clooney como um ator em crise de identidade.

O júri, presidido pelo cineasta americano Alexander Payne, vencedor de dois Oscars, anunciará os vencedores no dia 6 de setembro. Durante a abertura, Payne comparou o festival a "um paraíso".

Fernanda Torres: do tapete vermelho ao júri

A atriz brasileira Fernanda Torres retorna a Veneza, desta vez como jurada. No ano passado, ela representou o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, ovacionado pelo público e premiado com Melhor Roteiro, o SIGNIS Award e o Green Drop Award.

Em vídeo gravado ao chegar à cidade, a atriz brincou: "Há um ano estava aqui com o filme. Este ano, ainda estou aqui".

Além da brasileira, o júri conta com nomes como Stéphane Brizé (França), Maura Delpero (Itália), Cristian Mungiu (Romênia), Mohammad Rasoulof (Irã), Zhao Tao (China) e Alexander Payne (EUA).

Plataformas em destaque

A Mostra de Veneza também dá destaque às produções de plataformas de streaming, diferentemente de Cannes.

Três filmes da Netflix estão na disputa pelo Leão de Ouro: "Frankenstein", de Guillermo del Toro; "A House of Dynamite", de Kathryn Bigelow; e "Jay Kelly", de Noah Baumbach.

(Com AFP)