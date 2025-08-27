Topo

Notícias

Mitsubishi abandona projetos de eólicas offshore no Japão, alegando aumento de custos

27/08/2025 08h50

Por Yuka Obayashi e Katya Golubkova

TÓQUIO (Reuters) - A Mitsubishi se retirará de três projetos japoneses de energia eólica offshore devido à alta de custos, informou nesta quarta-feira, em medida que representa um golpe nas metas de segurança energética do Japão e nos esforços do país para reduzir sua dependência de combustível importado.

Um consórcio liderado pela Mitsubishi venceu os primeiros leilões para os três parques eólicos nas prefeituras de Chiba e Akita em 2021. Os parques tinham capacidade projetada de 1,76 gigawatt e deveriam começar a operar por volta de 2028 a 2030.

O executivo-chefe da Mitsubishi, Katsuya Nakanishi, disse na quarta-feira que os aumentos de custos excederam em muito as projeções, incluindo os preços de construção que mais do que dobraram desde a fase de licitação de 2021.

"Examinamos minuciosamente todas as medidas possíveis, mas, em comparação com nossas premissas da licitação, os custos mais do que dobraram, tornando impossível até mesmo a recuperação do investimento", disse ele em uma coletiva de imprensa.

"Mesmo com contramedidas como a reestruturação da cadeia de suprimentos, concluímos que as despesas totais -- incluindo custos operacionais e de manutenção -- ultrapassariam a receita das vendas de energia elétrica, dificultando a continuidade do projeto."

No início deste ano, a Mitsubishi registrou uma despesa de 52,2 bilhões de ienes (US$354 milhões) com os projetos.

Embora tenha reafirmado o compromisso da Mitsubishi com a descarbonização, Nakanishi não chegou a dizer que a empresa voltaria a participar de projetos eólicos offshore nacionais, acrescentando apenas que deve considerar cuidadosamente suas futuras medidas.

O Japão quer que a capacidade dos parques eólicos offshore atinja 10 GW até 2030 e 45 GW até 2040, e leiloou cerca de um décimo da capacidade almejada. Os vencedores de outros leilões offshore incluem a RWE, a Iberdrola e a BP.

'CONFIANÇA PREJUDICADA', METAS ATRASADAS

Aumentar a participação da energia renovável é crucial para o Japão, o segundo maior comprador de gás natural liquefeito (GNL) do mundo, depois da China.

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria alertou anteriormente que a demanda do Japão por GNL poderia estar aumentando novamente com o crescimento da inteligência artificial, enquanto os desenvolvimentos de projetos de energia renovável correm o risco de ficar atrasados em relação ao cronograma.

A desistência da Mitsubishi é "profundamente lamentável" e atrasará a expansão da energia eólica offshore no Japão, disse o ministro da Indústria, Yoji Muto, a Nakanishi, da Mitsubishi, que procurou o ministério para comunicar a desistência.

"Essa retirada trai as expectativas locais e corre o risco de minar a confiança do público na energia eólica offshore", disse Muto, acrescentando que o governo planeja leiloar novamente os três empreendimentos.

No entanto, o novo leilão, devido ao aumento dos custos, pode ser um desafio.

O CEO da RWE, Markus Krebber, disse na quarta-feira que a empresa alemã não tinha interesse em assumir os projetos da Mitsubishi: "Nosso pipeline de projetos está bem preenchido no geral. Portanto, atualmente não estamos nos concentrando em outros projetos no Japão".

(Reportagem de Yuka Obayashi e Katya Golubkova; reportagens adicionais de Kantaro Komiya e Satoshi Sugiyama em Tóquio e Tom Kaeckenhoff em Duesseldorf)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Print de ligação feita por brasileiros pode ajudar polícia, diz família

Quase 100 mil banhistas aproveitaram o Rio Sena neste verão em Paris

Turquia diz que Netanyahu fala de 'genocídio armênio' para distrair sobre Gaza

Trump afasta servidores que criticaram sua gestão em carta, diz jornal

Vida noturna de Guayaquil se apaga sob onda de extorsões e mortes

Kick diz que vai cooperar com autoridades francesas após morte de influenciador em live

Moldávia: o pequeno país no centro de nova queda de braço entre UE e Rússia

Gabinete alemão aprova projeto de lei para serviço militar voluntário

Presidente francês expressa apoio a primeiro-ministro ante moção que pode derrubar governo

Hacktivistas reciclam aparelhos obsoletos na Argentina: 'O velho funciona'

China diz que negociações trilaterais sobre desarmamento nuclear com EUA e Rússia são "irracionais"