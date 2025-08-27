Minério de ferro cai com aumento da oferta compensando demanda firme de curto prazo

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços do minério de ferro caíram nesta quarta-feira, pela segunda sessão consecutiva, com o aumento da oferta superando a forte demanda de curto prazo pelo ingrediente de fabricação de aço.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,64%, a 777,5 iuanes (US$108,70) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura ficou estável em US$102,35 a tonelada.

As margens saudáveis do setor siderúrgico fizeram com que a produção diária de metais quentes ficasse em torno de 2,4 milhões de toneladas, gerando uma demanda firme por matérias-primas, inclusive minério de ferro, e interrompendo a queda nos preços.

Os lucros das siderúrgicas chinesas aumentaram 5175%, chegando a 64,4 bilhões de iuanes nos primeiros sete meses, de acordo com dados do Escritório Nacional de Estatísticas, enquanto os lucros industriais da China caíram pelo terceiro mês consecutivo em julho.

Enquanto isso, analistas disseram que a oferta de minério de ferro deve aumentar no restante do ano, pressionando ainda mais os preços.

Os embarques da Austrália, importante fornecedor mundial de minério de ferro, não atenderam às expectativas no primeiro semestre do ano, após interrupções causadas por ciclones no início do ano.

Além disso, o consumo de aço downstream mostrou sinais de abrandamento com a queda da demanda do setor industrial, disse a corretora Galaxy Futures.

Os estoques de aço aumentaram para 15,67 milhões de toneladas de 11 a 20 de agosto, 4% a mais do que no período anterior de 10 dias, segundo dados da Associação de Ferro e Aço da China.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)