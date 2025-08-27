Topo

Notícias

Milei é retirado de evento às pressas após caravana ser atacada com pedras

O presidente da Argentina, Javier Milei, gesticula para seus apoiadores durante carreata hoje - Agustin Marcarian/Reuters
O presidente da Argentina, Javier Milei, gesticula para seus apoiadores durante carreata hoje Imagem: Agustin Marcarian/Reuters
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 16h05

O presidente argentino Javier Milei precisou ser retirado às pressas de uma caravana na cidade Lomas de Zamora, ao sul da Grande Buenos Aires, após ser alvo de pedras e garrafas.

O que aconteceu

Milei deixou o local em uma motocicleta. Ela estava acompanhado da sua irmã, Karina Milei, e do deputado José Luis Espert. As informações foram publicadas pela imprensa argentina. "Pedras caíram muito perto do presidente. A situação ficou muito violenta", disse Espert, que é candidato ao Senado pelo partido A Liberdade Avança.

Ninguém se feriu, segundo o porta-voz presidencial, Manuel Adorni. Pouco após o ataque, Adorni publicou na rede social que o presidente está bem. "Ativistas da velha política, do kirchnerismo puro e de um modelo de violência que só os homens das cavernas do passado desejam", disse no X. Adorni também confirmou que "não há vítimas". "A única coisa que há são muitos que caminham para o mais absoluto esquecimento: kirchnerismo nunca mais", acrescentou.

Carreata foi suspensa por motivos de segurança. O evento faz parte da campanha para as eleições legislativas em Buenos Aires, marcadas para 7 de setembro. Milei está apostando que uma vitória nas eleições legislativas de outubro permitirá que ele aprofunde seu projeto ultraliberal, que atualmente sofre forte oposição no Congresso.

Vídeo mostram confrontos entre a polícia e manifestantes contrários ao presidente na caravana.

Em atualização

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Quase meia hora sem respirar: o segredo do croata que bateu recorde mundial

Djokovic perde set, mas reage e vai à 3ª rodada do US Open

Dinamarca pede perdão por contracepção forçada de indígenas

Senado aprova projeto que veta fiança para crimes de pedofilia

Europeus devem iniciar processo de sanções da ONU contra Irã na quinta-feira, dizem fontes

Presidente argentino deixa ato de campanha após agressão

Produção de etanol nos EUA cede 0,2%, para 1,070 milhão de barris por dia

Milei é retirado de evento às pressas após caravana ser atacada com pedras

Vídeo de suposto ataque com drones contra Maduro é de 2018

Mostra de Veneza abre 82ª edição com Fernanda Torres no júri e seleção marcada por engajamento político

Governo lança TV 3.0 e televisões terão mudanças escalonadas; entenda o projeto