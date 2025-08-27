Topo

México registra aumento de 53% nos casos de bicheira desde julho

27/08/2025 21h13

Por Heather Schlitz e Cassandra Garrison

(Reuters) - O México registrou 5.086 casos de bicheira do Novo Mundo em animais até 17 de agosto, um salto de 53% em relação ao número de casos relatados em julho, mostraram dados do governo mexicano vistos pela Reuters nesta quarta-feira.

Os números atualizados, que ainda não haviam sido divulgados ao público, mostraram 649 casos ativos no momento.

"Isso é absolutamente preocupante", disse Neal Wilkins, CEO do grupo de conservação e pecuária East Foundation.

"Ter um aumento de 50% nos números mês a mês, especialmente no calor extremo, significa que eles não conseguiram controlar o problema."

A grande maioria dos casos foi identificada em gado, embora dados do governo mexicano também tenham detectado infestações em cães, cavalos e ovelhas.

Os vermes da bicheira-do-Novo-Mundo são parasitas que comem vivos animais de sangue quente e podem devastar os rebanhos de gado e a vida selvagem local.

Desde o início de um surto em 2023, os vermes da bicheira-do-Novo-Mundo avançaram da América Central para o México e se aproximaram dos EUA. Fazendeiros norte-americanos e integrantes do setor pecuário monitoram de perto o progresso da mosca em direção ao norte, temendo uma infestação que custaria ao Texas, maior Estado produtor de gado dos EUA, cerca de US$1,8 bilhão, de acordo com estimativas dos EUA.

As fêmeas da mosca da bicheira-do-Novo-Mundo depositam centenas de ovos em feridas de qualquer animal de sangue quente. Depois que os ovos eclodem, as larvas usam suas bocas afiadas com ganchos para penetrar na carne viva -- alimentando-se, aumentando a ferida e, por fim, matando o hospedeiro se não for tratado.

No domingo, a Reuters noticiou o primeiro caso humano nos Estados Unidos de bicheira-do-Novo-Mundo associada a viagens de um país afetado pelo surto. O caso, investigado pelo Departamento de Saúde de Maryland e pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, foi confirmado pelo CDC como sendo da larva da bicheira-do-Novo-Mundo em 4 de agosto e envolveu um paciente que retornou de viagem a El Salvador, disse o porta-voz do departamento, Andrew G. Nixon, em um email à Reuters.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos enviará uma equipe ao México em duas semanas para verificar se o país está seguindo o protocolo para evitar a disseminação da bicheira no norte do país, disse o secretário adjunto Stephen Vaden na terça-feira.

(Reportagem de Heather Schlitz e Cassandra Garrison)

