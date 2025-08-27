Topo

Notícias

Linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de SP amanhecem com lentidão

Trem da linha 1-Azul na estação Luz - Alf Ribeiro/Folhapress
Trem da linha 1-Azul na estação Luz Imagem: Alf Ribeiro/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 07h22

O Metrô de São Paulo amanheceu com lentidão em ao menos duas linhas na manhã de hoje.

O que aconteceu

Uma pessoa caiu nos trilhos do trem da estação Conceição, da linha 1-Azul, o que faz um trecho da linha operar somente por uma via desde as 6h33. Não há detalhes sobre se a queda da pessoa nos trilhos foi acidental ou proposital, nem sobre o estado de saúde dela.

Relacionadas

Empresário é indiciado por matar corretores dentro de imobiliária em SC

Preso por ameaçar Felca cobrava R$ 15 mil por alvará e excluía até mandado

Estação de trem desativada há mais de 30 anos será reaberta para o The Town

Por causa da lentidão na circulação da linha 1-Azul, a linha 3-Vermelha, precisou ter a velocidade reduzida até as 7h. As duas linhas se conectam na estação da Sé, no centro de São Paulo, e a contenção de fluxo acontece para a segurança dos passageiros.

Pessoa que caiu nos trilhos foi resgatada pouco após as 7h, trens voltaram a circular por duas vias e a linha 1-Azul está em processo de normalização. Nas linhas 3-Vermelha e 2-Verde os trens circulam com normalidade, segundo nota enviada pelo Metrô de São Paulo.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Haggadah de Sarajevo, tesouro judaico que enfrenta novo teste com a guerra de Gaza

Israel intensifica a pressão na Cidade de Gaza

Israel aumenta expansão militar em Gaza, que tem 10 novas mortes por fome

Juiz que soltou homem com mais de 200 kg de cocaína corrige texto, mas mantém suspeito livre

Papa Leão pede cessar-fogo e libertação de reféns no conflito entre Israel e Hamas

Irmão mais velho dos astros do Oasis é acusado de estupro e agressão sexual

Zambelli segue presa após 3ª audiência na Itália, e Justiça analisará laudo

Starship, da SpaceX, supera falhas e implanta primeiros simuladores de satélites

Irmã de brasileiro internado na Grécia relata ataques: 'Estamos sofrendo'

Risco financeiro na França: juros se aproximam dos da Itália com crise política à vista

JBS entrará no índice FTSE US; ação alcança máxima histórica de US$ 15,99