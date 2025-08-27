Linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de SP amanhecem com lentidão

O Metrô de São Paulo amanheceu com lentidão em ao menos duas linhas na manhã de hoje.

O que aconteceu

Uma pessoa caiu nos trilhos do trem da estação Conceição, da linha 1-Azul, o que faz um trecho da linha operar somente por uma via desde as 6h33. Não há detalhes sobre se a queda da pessoa nos trilhos foi acidental ou proposital, nem sobre o estado de saúde dela.

Por causa da lentidão na circulação da linha 1-Azul, a linha 3-Vermelha, precisou ter a velocidade reduzida até as 7h. As duas linhas se conectam na estação da Sé, no centro de São Paulo, e a contenção de fluxo acontece para a segurança dos passageiros.

Pessoa que caiu nos trilhos foi resgatada pouco após as 7h, trens voltaram a circular por duas vias e a linha 1-Azul está em processo de normalização. Nas linhas 3-Vermelha e 2-Verde os trens circulam com normalidade, segundo nota enviada pelo Metrô de São Paulo.