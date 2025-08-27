Topo

Marinha encontra lancha que havia sumido com 3 pessoas no litoral de SP

Lancha foi localizada em Itanhaém, no litoral de São Paulo - Divulgação/Marinha
Lancha foi localizada em Itanhaém, no litoral de São Paulo Imagem: Divulgação/Marinha
27/08/2025 18h44Atualizada em 27/08/2025 19h11

A lancha que havia desaparecido com três pessoas na região de Itanhaém, no litoral de São Paulo, foi encontrada hoje.

O que aconteceu

Embarcação foi vista por uma aeronave da FAB e resgatada por mergulhadores do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, segundo a Marinha. A lancha será encaminhada à Capitania dos Portos de São Paulo para perícia.

Um corpo já havia sido encontrado, reconhecido por familiares no IML de Caraguatatuba. Nenhuma nova vítima foi localizada hoje, de acordo com a corporação.

Inquérito foi instaurado pela Marinha para apurar as circunstâncias do incidente. A Marinha do Brasil orienta que haja cuidados de manutenção preventiva das embarcações e verificação dos equipamentos, além de atenção aos avisos de mau tempo. Em situações de emergência náutica, o telefone 185 deve ser acionado.

Três adultos, dois homens e uma mulher, estavam na lancha de nome "Jany", segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). As identidades deles não foram divulgadas.

Pedido de socorro foi feito por um dos tripulantes. O acionamento do GBMar foi feita no último sábado, por volta das 18h, pelo proprietário de uma marina, que disse ter recebido o pedido de socorro de um dos tripulantes e perdido o contato com ele.

