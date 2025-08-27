Manchester United cai na Copa da Liga para time da 4ª divisão
O Manchester United foi eliminado na 2ª fase da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (27), ao ser derrotado nos pênaltis pelo Grimsby Town, time da quarta divisão.
Com a vitória, o modesto clube da costa leste da Inglaterra consegue o maior feito de sua história, contra um United que começou a partida de forma catastrófica, perdendo por 2 a 0 com 30 minutos de bola rolando.
Os 'Red Devils' acordaram depois do intervalo e conseguiram empatar na reta final, com os gols de Bryan Mbeumo (75') e Harry Maguire (89').
Sem prorrogação, o duelo foi diretamente para a disputa de pênaltis e a indecisão durou até o placar marcar 12 a 11 para o Grimsby Town, quando Mbeumo mandou sua cobrança no travessão.
O Manchester United vive mais um péssimo início de temporada. Esta inesperada eliminação no terceiro maior torneio nacional se soma aos resultados decepcionantes nos dois primeiros jogos do Campeonato Inglês: derrota em casa para o Arsenal (1 a 0) e empate fora com o Fulham (1 a 1).
No próximo sábado, o time receberá o Burnley em Old Trafford, pela terceira rodada, em jogo que agora ganha contornos dramáticos para apagar um incêndio que aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico Rúben Amorim, já questionado desde a temporada passada.
Além do United, outros três clubes da primeira divisão foram eliminados nesta 2ª fase da Copa da Liga Inglesa: West Ham, Bournemouth e Leeds United.
-- Resultados da 2ª fase da Copa da Liga Inglesa com a presença de equipes da Premier League:
- Terça-feira:
(+) Wolverhampton (1ª) - West Ham (1ª) 3 - 2
Bournemouth (1ª) - (+) Brentford (1ª) 0 - 2
(+) Sheffield Wednesday (2ª) - Leeds United (1ª) 1 - 1 (3 a 0 nos pênaltis)
- Quarta-feira:
(+) Everton (1ª) - Mansfield Town (3ª) 2 - 0
(+) Fulham (1ª) - Bristol City (2ª) 2 - 0
Oxford United (2ª) - (+) Brighton (1ª) 0 - 6
(+) Grimsby Town (4ª) - Manchester United (1ª) 2 - 2 (12 a 11 nos pênaltis)
