Maioria dos franceses quer novas eleições se governo cair, mostram pesquisas

Por Sudip Kar-Gupta e Ingrid Melander

PARIS (Reuters) - A maioria dos franceses quer novas eleições parlamentares e presidenciais, mostraram as pesquisas de opinião nesta quarta-feira, com o governo minoritário do primeiro-ministro François Bayrou correndo grande risco de entrar em colapso no próximo mês.

Dois terços das pessoas entrevistadas em duas das três pesquisas também queriam que o presidente Emmanuel Macron renunciasse, e o partido Reunião Nacional (RN), de extrema-direita, obteve o maior apoio para liderar o próximo governo em uma pesquisa, embora não a maioria.

As pesquisas apontam para um aprofundamento da incerteza e da insatisfação com a política em um país que teve apenas gabinetes minoritários e Parlamentos fragmentados desde a reeleição de Macron em 2022.

O anúncio surpresa de Bayrou na segunda-feira de que buscará um voto de confiança em 8 de setembro sobre seus planos orçamentários para 2026 jogou a França de volta à crise, provocando uma forte venda de suas ações e títulos.

Os principais partidos de oposição disseram que votarão contra ele, o que significa que é quase certo que o governo cairá.

Se o governo cair, Macron poderá nomear um novo primeiro-ministro imediatamente ou convocar uma eleição parlamentar. Algumas figuras da oposição disseram que ele deveria renunciar.

Macron disse na semana passada que não quer uma eleição imediata e descartou a possibilidade de renunciar.

Macron perdeu seu primeiro-ministro anterior, Michel Barnier, em um voto de desconfiança sobre o orçamento no final de 2024, depois de Barnier ter ficado no cargo apenas três meses após uma eleição antecipada anterior.

Mas a grande maioria dos franceses quer que o Parlamento seja dissolvido para a realização de outra eleição, segundo pesquisas separadas realizadas pelos institutos de pesquisa Ifop, Elabe e Toluna Harris Interactive. As pesquisas mostraram que de 56% a 69% dos entrevistados querem eleições parlamentares antecipadas.

A pesquisa da Elabe para a BFM TV mostrou que 67% querem que Macron renuncie se Bayrou perder o voto de confiança. A pesquisa Ifop para a LCI mostrou um resultado semelhante.

A pesquisa Toluna Harris Interactive para a RTL mostrou que 41% gostariam que a RN liderasse o próximo governo -- a pontuação mais alta para qualquer partido, mas sem maioria. Cerca de 59% se opuseram a ter um primeiro-ministro da RN.

A segunda maior pontuação, com 38%, seria para que o próximo primeiro-ministro não fosse um político de carreira.

Nem todas as pesquisas fizeram as mesmas perguntas em seus levantamentos.

"Gostaríamos de enfatizar que, de qualquer forma, ambos os cenários (ou seja, novo primeiro-ministro ou eleições antecipadas) provavelmente significariam um período prolongado de incerteza", escreveram os analistas do Morgan Stanley em um relatório.

Não há garantia, em nenhum dos cenários, de que qualquer novo primeiro-ministro consiga aprovar o orçamento.

Bayrou propôs um aperto orçamentário de 44 bilhões de euros, enquanto tenta controlar um déficit que atingiu 5,8% do produto interno bruto no ano passado, quase o dobro do limite oficial da UE de 3%. Ele quer eliminar dois feriados públicos e congelar a maior parte dos gastos públicos.