Topo

Notícias

Lula assina recondução de Gonet ao comando da PGR, diz Planalto

27/08/2025 12h41

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira a indicação para que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, seja reconduzido a um novo mandato no cargo, informou o Palácio do Planalto.

Com a indicação de Lula, Gonet terá novamente de ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e posteriormente ter o nome aprovado pela comissão e pelo plenário da Casa.

Gonet assumiu o comando do Ministério Público Federal em dezembro de 2023 e seu atual mandato no cargo termina em 18 de dezembro deste ano. Caso tenha sua indicação aprovada pelo Senado, ele permanecerá à frente da PGR até dezembro de 2027.

Gonet é o autor da denúncia por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, peça que foi aceita pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), transformando Bolsonaro em réu.

O processo será julgado pela Primeira Turma a partir de 2 de setembro. Em suas alegações finais sobre o caso, Gonet pediu a condenação de Bolsonaro pelos crimes de organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.

Procurada, a assessoria da PGR não respondeu de imediato a pedido de comentário.

Uma fonte da PGR disse, sob condição de anonimato, que a decisão do governo de reconduzir Gonet às vésperas do julgamento do ex-presidente Bolsonaro traz tranquilidade para a equipe continuar fazendo seu trabalho.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, reportagem adicional de Ricardo Brito)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'Como Eduardo, Zambelli produz prova contra ela mesma', diz Maierovitch

Estado brasileiro tem que dar amparo e proteger soberania, diz Haddad, sobre Lei Magnitsky

Emissão de metano no País cresce 6% em 4 anos, puxada por pecuária, diz relatório

Estamos em armadilha sobre emendas e só Judiciário pode resolver o problema, diz Haddad

Ao menos 2 mortos e uma dúzia de feridos em ataque a tiros em Minneapolis, incluindo crianças

Deschamps convoca Rabiot para próximos jogos da seleção francesa

Após 11 anos, Justiça do Peru condena assassinos de líderes indígenas de Saweto

País se desalinhou na harmonia entre os Poderes, afirma Fernando Haddad

Israel exige retratação de relatório apoiado pela ONU que declara fome em Gaza

Brasileiro é encontrado morto em piscina de hotel na Grécia

New York Times não noticiou que Trump mandou investigar Eduardo Bolsonaro